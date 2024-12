Stibo Systemsは、オーストラリアの大手小売企業である Coles Group へマスターデータ管理 (MDM) ソリューションを提供し、本稼働に成功。

Stibo Systemsは、オーストラリアの大手小売企業である Coles Group へマスターデータ管理 (MDM) ソリューションを提供し、本稼働に成功しました。

Stibo Systems の STEP プラットフォームを採用したこの新システムは、Coles のデータ管理における様々な課題に対応し、Coles Online や Coles Liquor を含む多様なビジネスチャネルにおける商品メンテナンス、デジタル資産、顧客体験を変革します。

このプロジェクトにおけるColesの主な目標は以下の通りです。

・データガバナンスとプロセスワークフローの導入。

堅牢なガバナンスフレームワークによりデータ管理を標準化し、データの完全性、監査可能性、効率性を確保する。

・カスタマー・エクスペリエンスとサプライヤー・エクスペリエンスの向上。

正確で充実した製品情報を保持することで、顧客満足度を高め、サプライヤーの協力を最適化。

・クロスチャネル販売を実現。

Coles OnlineとColes Liquorでシームレスな商品情報をサポート。

Stibo Systems のソリューションが導入されたことで、Coles は以下の分野の課題に対処し、さらなる機会を創出することができるようになりました。

・市場投入までのスピードアップ。

ワークフローを自動化し、データの精度を高めることで、市場投入までの時間を大幅に短縮。

・Coles Online の商品データ改善。

正確で包括的な商品情報の提供を通じ、メルボルンとシドニーに新設されたColes のカスタマー・フルフィルメント・センターにおいて、スムーズなオペレーションを実現。

・業務効率の向上。

一元化されたデータ管理により、運用コストならびに作業ミスを削減。

Stibo Systems のアジア太平洋・日本地域担当副社長である Pradip Mashru は、次のように述べています。

「Coles Groupが、より統合された顧客志向のデータ戦略を実現するというビジョンをサポートできることを嬉しく思います。

Colesにおける同社プラットフォームの本稼働は、複雑なビジネス課題に対処し、新たな効率性を引き出すMDMの威力を証明するものです。

データを一元化し、その品質を向上させることで、Coles は顧客体験を向上させ、運用コストを削減し、小売業界で革新を続けることができるのです。

」

