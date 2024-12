LIMNEは、特殊ケア繊維を使ったまくらカバー「NAGARERU」(ナガレルを2024年12月から販売中。

LIMNE「NAGARERU」

定価 : 14,900円(税込)

素材 : ポリエステル100%

カラー : 1タイプ

サイズ : 50×70cm

商品企画: 日本

製造国 : 中国

LIMNEは、特殊ケア繊維を使ったまくらカバー「NAGARERU」(ナガレル)を2024年12月から販売中です。

【食べすぎ飲みすぎた翌朝の鏡は見たくない】

忘年会にクリスマスなどイベントの多いこの時期、ご馳走を食べすぎたりお酒を飲みすぎたりして、翌朝目覚めたら顔がパンパン、まぶたはぼってりで忙しい朝に困ってしまった、そんな声をよく耳にします。

すぐに解消したいけれど忙しい朝に十分なケアをする時間がなく、その日一日憂鬱な気分で過ごすことになってしまうことも。

日々のストレスや生活リズムの乱れ、寝不足が続く現代社会では、男女問わず多くの人の共通の悩みとなっています。

【機能性ウェアで話題の特殊ケア繊維とは】

忙しい時期こそすっきりとした朝を迎えてほしいと、寝具の販売を行う株式会社LIMNE(リムネ)がまくらカバー「NAGARERU」の販売を2024年12月より開始しました。

このまくらカバーNAGARERUには機能性ウェアでいま話題の特殊ケア繊維を使用し、夜の間に顔や首、肩まで優しくケア、朝のすっきり感をサポートします。

「触れる健康」という発想から生まれたこの繊維は、人体からの熱エネルギーと照明や太陽光からのエネルギー(赤外線)を吸収・蓄積し、蓄積したエネルギーを人体にやさしい波長帯に変換・増幅して放射し、寝ている間に体表面を包み込みます。

この特殊ケア繊維は、まくらカバーの頭から肩まで接触する部分(片面)に使用され、メッシュ生地になっているので通気性にも優れています。

それ以外の肌の触れる部分にはなめらかでずっと触っていたくなるシルキータッチの生地を施していて、洗濯により効果が減少することはありません。

幅約70cm、縦約50cmと大きめ仕様なので、様々な枕に取り付けることができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特殊ケア繊維で朝のすっきり感をサポート!LIMNE「NAGARERU」 appeared first on Dtimes.