¼ýÏ¿¶ÊÈ¯É½Âè3ÃÆ¡ª¤¹¤È¤×¤ê¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStrawberry Prince Forever¡Ù¡ÈDISC3 ¤¹¤È¤í¤Ù¤ê¡¼¤¨¤ó¤¸¤ç¤¤¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¡É21¶Ê¤ò¸ø³«¡ª

すとぷりが2025年1月8日に発売するベストアルバム『Strawberry Prince Forever』の「DISC3 すとろべりーえんじょいぱーてぃ―」収録曲を発表した。

ベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、すとぷり初のベストアルバムで、デビュー曲“Strawberry Prince Forever”から最新曲までの人気楽曲を80曲以上収録した豪華4枚組アルバム。

その3枚目のディスクとなる「DISC3 すとろべりーえんじょいぱーてぃ―」の収録曲が2024年12月8日(日)のすとぷり公式生放送において発表された。

ベストアルバム収録曲を決める『みんなで選ぶ!すとぷり推し曲投票』(投票期間:2024年10月26日(土)〜2024年11月3日(日))の結果を基に決められた収録曲で、3枚目は「えんじょいぱーてぃ―」をコンセプトに、すとぷり初の実写MVとなった『僕らだけのシャングリラ』や、盛り上がること間違いなしのパーティーソングを含めた21曲が発表された。

来週の2024年12月15日(日)には、ついにラスト4枚目の収録曲が発表されるので、お楽しみに。

「DISC3 すとろべりーえんじょいぱーてぃー」

<収録曲>

01.Here We Go!!

作詞:Funk Uchino/作曲:Funk Uchino、Toshiya Hosokawa、SILLY TEMBA、Gigi/編曲:DFW

02.Are You Ready?

作詞:2200/作曲:橘亮祐、篠崎あやと/編曲:橘亮祐、篠崎あやと

03.僕らだけのシャングリラ

作詞:谷口尚久/作曲:Yu Nakano/編曲:Yu Nakano

04.Move on!

作詞:谷口尚久/作曲:原田雄一/編曲:原田雄一

05.AquaKiss

作詞:宮嶋淳子/作曲:山崎真吾/編曲:山崎真吾

06.GO GO CRAZY

作詞:NA.ZU.NA/作曲:NA.ZU.NA/編曲:NA.ZU.NA

07.Next Stage!!

作詞:ななもり。/作曲:るぅと×松/編曲:松

08.STAY PROU

作詞:ill.bell/作曲:DYES IWASAKI(FAKE TYPE.)、ill.bell 編曲:DYES IWASAKI(FAKE TYPE.)

09.STRIKE the PRISON!!

作詞:ill.bell/作曲:DYES IWASAKI(FAKE TYPE.)、ill.bell 編曲:DYES IWASAKI(FAKE TYPE.)

10.シンドロームラブ

作詞:かいりきベア/作曲:かいりきベア/編曲:かいりきベア

11.すとろべりーえんじょいぱーてぃー (Instrumental)

作曲:松/編曲:松

12.よさこいディスコParty

作詞:草野将史、原田雄一/作曲:草野将史、原田雄一/編曲:草野将史、原田雄一

13.パンピじゃないのよッ!!

作詞:MUTEKI DEAD SNAKE/作曲:MUTEKI DEAD SNAKE/編曲:MUTEKI DEAD SNAKE

14.159%

作詞:ill.bell/作曲:DYES IWASAKI(FAKE TYPE.)、ill.bell 編曲:DYES IWASAKI(FAKE TYPE.)

15.忍恋

作詞:谷口尚久/作曲:草野将史/編曲:草野将史

16.ドラマチックのアンチ

作詞:和田たけあき/作曲:和田たけあき/編曲:和田たけあき

17.リテラシー

作詞:志倉千代丸/作曲:志倉千代丸/編曲:Armin Van Tamzalian

18.宿命

作詞:koshi/作曲:Tom-H@ck/編曲:RINZO

19.Ride on Time

作詞:TeddyLoid/作曲:TeddyLoid/編曲:TeddyLoid

20.AIMAI

作詞:TeddyLoid/作曲:TeddyLoid/編曲:TeddyLoid

21.AGAIN

作詞:Funk Uchino/作曲:Funk Uchino、Toshiya Hosokawa、SILLY TEMBA/編曲:Toshiya Hosokawa、SILLY TEMBA

●リリース情報

『Strawberry Prince Forever』

2025年1月8日発売

特設サイト

https://strawberryprinceforever.stpr.com

【すとふぁみ限定盤(CD4枚+Blu-ray1枚)】

※ハードカバー豪華ボックス仕様

封入:48Pブックレット(未公開ライブ写真収録)+ジャケット付きミニレコード風カード(6種セット)

品番:PROS-1939

価格:¥8,800(税込)

【初回限定盤(CD4枚+Blu-ray1枚)】

※スペシャルボックス仕様

封入:88Pブックレット+ステッカーブックレット(全1種)

品番:STPR-9050

価格:¥6,600(税込)

【通常盤(CD4枚)】

※三方背スリーブケース仕様

封入:100Pブックレット+初回プレス分のみプリクラ風フォトシール(全6種のうち1種)

品番:STPR-1018/21

価格:¥4,400(税込)

※【すとふぁみ限定盤】は、すとぷり公式ファンクラブ「すとぷり ふぁみりーくらぶ」(以下、すとふぁみ)会員限定商品となります。ご購入にはすとぷり公式ファンクラブへの会員登録が必要です。

<DISC1>

「すとろべりーはっぴー」

01.Strawberry Prince Forever

作詞:れるりり/作曲:れるりり/編曲:れるりり

02.Streamer

作詞:ななもり。×谷口尚久/作曲:るぅと×松/編曲:松

03.スキスキ星人

作詞:ナユタン星人/作曲:ナユタン星人/編曲:ナユタン星人

04.ストロベリー☆プラネット!

作詞:ナユタン星人/作曲:ナユタン星人/編曲:ナユタン星人

05.ギンギラ銀河

作詞:ナユタン星人/作曲:ナユタン星人/編曲:ナユタン星人

06.ベリベリラブ

作詞:Chinozo/作曲:Chinozo/編曲:Chinozo

07.Strawberry Kiss

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

08.青春チョコレート

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:めんま

09.苺色夏花火

作詞:TOKU×ななもり。/作曲:るぅと×松/編曲:松

10.パレットダンス

作詞:松井洋平/作曲:EFFY(FirstCall)/編曲:EFFY(FirstCall)

11.すとろべりーはっぴー (Instrumental)

作曲:松/編曲:松

12.マブシガリヤ

作詞:谷口尚久/作曲:るぅと×松/編曲:松

13.Feel Free!

作詞:kz/作曲:kz/編曲:kz

14.Jumper!

作詞:TeddyLoid/作曲:TeddyLoid/編曲:TeddyLoid

15.パレードはここさ

作詞:TOKU×ななもり。/作曲:るぅと×松/編曲:松

16.はりーはりーらぶ

作詞:金崎真士/作曲:金崎真士/編曲:金崎真士

17.Prince

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

18.プロポーズ

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

19.大好きになればいいんじゃない?

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

20.おかえりらぶっ!

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

21.Dreaming Parade

作詞:Funk Uchino/作曲:Funk Uchino、MAMUSHI/編曲:MAMUSHI

<DISC2>

「すとろべりーすいーと」

01.誓いの花束を〜With You〜

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

02.すとぷりnoりみっと宣言!Strawberry Prince NO LIMIT

作詞:アオワイファイ/作曲:アオワイファイ/編曲:アオワイファイ

04.ちこくしてもいいじゃん

作詞:るぅと/作曲:るぅと×松/編曲:松

05.アモーレ・ミオ

作詞:谷口尚久/作曲:JOE/編曲:JOE

06.咲かせて恋の1・2・3!

作詞:るぅと × TOKU/作曲:るぅと × 松/編曲:松

07.すとろべりーすいーと (Instrumental)

作曲:松/編曲:松

08.ゆらゆら

作詞:TeddyLoid/作曲:TeddyLoid/編曲:TeddyLoid

09.エンキョリクライ。

作詞:莉犬/作曲:るぅと×松/編曲:松

10.ぴゅあぴゅあいちご

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

11.チョコレートはんぶんこ

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

12.バレンタインday君を離さないっ!

作詞:の子/作曲:の子/編曲:石倉誉之

13.希望のチューしよっ

作詞:の子/作曲:の子/編曲:石倉誉之、の子

14.生まれたその時から 劇場版すとぷりver.

作詞:るぅと×TOKU/作曲:るぅと×松/編曲:松

15.犬系男子留守番中

作詞:コレサワ/作曲:コレサワ/編曲:コレサワ

16.お姫様になっていいよ

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

17.クリスマスラブ

作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks

18.好きでいてくれていいよ

作詞:DECO*27/作曲:DECO*27/編曲:Rockwell

19.好きになっていいよね?

作詞:谷口尚久/作曲:遠藤直弥/編曲:遠藤直弥

20.最終列車

作詞:TOKU×ななもり。/作曲:るぅと×松/編曲:松

21.雨天決行

作詞:るぅと×TOKU/作曲:るぅと×松/編曲:松

<Blu-ray>

すとぷり 限定フィルムライブ「Dreaming Parade」収録

すとぷり初の“60分”を超える超大作「Dreaming Parade」限定映像作品フィルムライブがベストアルバムの特典として収録!

60分の映像の中には新曲の“Dreaming Parade”を含むすとぷり人気楽曲“全20曲”をメンバーによる歌やダンスで楽しめるだけでなく、1日かけてすとぷりとともにテーマパークを一緒にデートして楽しむ物語も添えたスペシャルな映像作品となっております。

本映像作品のために新たにアレンジされた楽曲も収録!

ショップ別オリジナル特典



アニメイト/缶バッジ(全6種*¹)

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2986614/

タワーレコード/キラキラブロマイド TOWER RECORDS ver.(全3種*¹)

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6195653

HMV&BOOKS online/キラキラブロマイド HMV ver.(全3種*¹)

https://www.hmv.co.jp/news/article/241024130/

楽天ブックス/フォンタブ(全1種)

https://books.rakuten.co.jp/event/strawberryprince/?scid=su_47

Amazon

初回限定盤/ビジュアルシート(27.5×19.5cm)

通常版/メガジャケサイズ ビジュアルシート(24×24cm)

STPR ONLINE STORE/その他CDショップ/ステッカー(全1種)

https://store.stpr.com/collections/stpr-strawberryprinceforever

いちごのおうじ商店

https://stpr-official.com/goods/list/shop

※絵柄はお選びいただけません。

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※記載された店舗でも一部お取り扱いがない場合があります。

※デザインはイメージです。

●イベント情報

リリースイベント

対象店舗にて、対象商品を1点ご予約*¹またはご購入いただいたお客様はリリースイベントにご応募いただけます。本イベントは抽選でご当選されたお客様のみご参加いただけます。

予約時のお支払いタイミングやお支払い方法はショップにより異なります。

※開催会場によりお申込み可能なショップが異なります。よくご確認の上、お間違いのないようにご注意ください。

※ショップにより応募方法、応募期間が異なりますので、ご利用の店舗/オンラインサイトの案内を必ずご確認ください。

※「STPR ONLINE STORE」でご購入いただきましても、本イベントへはご応募いただけません。

イベント概要

※開催日およびメンバーが会場ごとに異なりますので、よくご確認の上、お間違いのないようにご注意ください。

東京会場

タワーレコード渋谷店 CUTUP STUDIO(購入対象店舗:タワーレコード)

2025年3月2日(日):ころん

HMV&BOOKS SHIBUYA 6F イベントスペース(購入対象店舗:HMV)

2025年3月8日(土):ななもり。

animate hall BLACK(アニメイト池袋本店9F)(購入対象店舗:アニメイト)

2025年3月15日(土):ななもり。/ジェル

2025年3月16日(日):莉犬/さとみ

恵比寿ガーデンルーム(購入対象店舗:楽天ブックス)

2025年3月23日(日):莉犬/るぅと

愛知会場

栄ガスホール(購入対象店舗:アニメイト)

2025年3月9日(日):るぅと/ころん

大阪会場

T・Bホール(購入対象店舗:楽天ブックス)

2025年3月8日(土):ジェル/さとみ

イベント開催時間

1部11:00/2部12:30/3部14:00/4部15:30/5部17:00

※イベント当日、入場時にご本人様確認を実施いたします。必要な身分証明書など、詳細はご利用の店舗/オンラインサイトや、当選案内をご確認ください。

※本イベントは当選された1名様のみがご参加いただけます。

※当選権利の第三者への売買・譲渡することは一切禁止しております。

※その他、本イベントに関する注意事項は会場ごとに異なります。参加されるショップ/会場の注意事項を事前にご確認ください。

●ライブ情報

すとろべりーめもりーVol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』」

特設サイト

https://strawberryprinceforever.stpr.com/best_live2025

2025年1月11日(土)

Party Vol.1:開場10:30/開演12:00

Party Vol.2:開場16:30/開演18:00

2025年1月12日(日)

Party Vol.Final:開場12:30/開演14:00

会場:さいたまスーパーアリーナ

チケット販売情報

STPR TICKET1次先行(抽選)

受付期間:2024/12/1(日)21:00〜12/8(日)23:59

https://strawberryprince.stpr.com/p/events/best_live2025

※本受付は「スタンド席・注釈付き指定席」のみの販売となります。

※本受付はSTPR IDへの会員登録が必要です。

※お申込みの際に同行者を決める必要はありません。ただし、ご登録される同行者様もSTPR IDへの会員登録(無料)が必要です。

※申込者のお名前がデジタルチケットに表示されますので、必ずご来場になる方、ご本人様のお名前にてお申込みください。

チケット価格(すべて税込)

アリーナ席【SOLD OUT】

スタンド席【残りわずか】 7,700円

ファミリー席(着席指定席)【SOLD OUT】

注釈付き指定席(アリーナ・スタンド席) 6,600円

※3才以上有料

※全席指定席

※チケットは全て電子チケットとなります

注釈付き指定席について

注釈付き指定席をご希望の方は、下記注意事項をよくご確認の上、ご了承いただいた方のみお申込みをお願いします。

※ステージ演出の一部、出演者、またはステージが見えにくいお席となっております。座席位置によって、見切れの度合いは異なりますのでご注意ください。

※視聴環境を理由にした、ご購入後の返金、座席の振替はできません

※本受付ではアリーナ席とスタンド席を指定することはできません。あらかじめご了承ください。

その他詳細は、すとろべりーめもりーVol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』 特設サイト をご確認ください。

関連リンク

すとぷりオフィシャルサイト

https://strawberryprince.stpr.com/