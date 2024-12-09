¼ýÏ¿¶ÊÈ¯É½Âè3ÃÆ¡ª¤¹¤È¤×¤ê¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStrawberry Prince Forever¡Ù¡ÈDISC3 ¤¹¤È¤í¤Ù¤ê¡¼¤¨¤ó¤¸¤ç¤¤¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¡É21¶Ê¤ò¸ø³«¡ª

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01.Here We Go!!
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02.Are You Ready?
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04.Move on!
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05.AquaKiss
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06.GO GO CRAZY
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07.Next Stage!!
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08.STAY PROU
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09.STRIKE the PRISON!!
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19.Ride on Time
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20.AIMAI
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21.AGAIN
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01.Strawberry Prince Forever
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02.Streamer
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07.Strawberry Kiss
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08.ÀÄ½Õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
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13.Feel Free!
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14.Jumper!
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17.Prince
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21.Dreaming Parade
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