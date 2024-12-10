¡Ö¹¥´ñ¿´¤¬¸Ï¤ì¤Ê¤¤»Ò¡×¤¬µÙÆü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È°Õ³°¤ÊÍ·¤Ó¡É
¡Ö¸Ï¤ì¤Ê¤¤¹¥´ñ¿´¤Ï¡¢Ìî³°ÂÎ¸³¤Ç°é¤Ä¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Ç³Ø½¬½Î¤ò·Ð±Ä¤·25Ç¯´Ö¤Ç±ä¤Ù5000Ì¾°Ê¾å¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëTLC for KidsÂåÉ½¤ÎÁ¥ÄÅÅ°»á¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶ñÂÎÅª¤ÇÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡×¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¤È»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ËÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡Ø¡Ö¶¯¤ß¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°é¤ÆÊý¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢25Ç¯´Ö¤Î½Î·Ð±Ä¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ú¸Ï¤ì¤Ê¤¤¹¥´ñ¿´¤Î°é¤ÆÊý¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¸Ï¤ì¤Ê¤¤¹¥´ñ¿´¢ªÌî³°ÂÎ¸³¤Ç°é¤Ä¡ª
¡¡µûÄà¤ê¡¢Ãî¼è¤ê¡¢Å·ÂÎ´Ñ»¡¡¢Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¹ç¤¤¡¢²½ÀÐÈ¯·¡ÂÎ¸³¡¢º½¶â¼è¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢Ìî³°¤Ç¤ÎÂÎ¸³µ¡²ñ¤òÂ¿¤¯ºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¹¥´ñ¿´¡×¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìî³°³èÆ°¤ä¼«Á³Áê¼ê¤Î³èÆ°¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±½àÈ÷¤·¤Æ¤âÀµ²ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡ÖÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¡¢¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐµûÄà¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»Å³Ý¤±¤ä¥¨¥µ¤òÌÊÌ©¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤â¡¢°ìÉ¤¤âµû¤¬Äà¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éµû¤¬Äà¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥µ¤ä»Å³Ý¤±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡¢Äà¤ë»þ´Ö¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡¢Äà¤ë¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡¢Äà¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤ÇÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À®¸ù¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µûÄà¤ê¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢µû¤ÎÀ¸ÂÖ¡Ê¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¹¤ß¡¢¤É¤ó¤Ê¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢¼«Á³¤Î»ÅÁÈ¤ß¡ÊÀî¤ä³¤¤ÎÃÏ·Á¡¢Ä¬Î®¡¢µ¤¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ë¡ÖÀ¸Êª³Ø¡×¡Ö´Ä¶³Ø¡×¡Öµ¤¾Ý³Ø¡×¤Ê¤É¤Ø´Ø¿´¤¬¸þ¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º«ÃîºÎ½¸¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸ÅÊ¯¤ä°äÀ×¤Ê¤É¤ÎÈ¯·¡ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢º½¶â¼è¤êÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾áÆýÆ¶¤äÆ¶·¢¤Ç¹ÛÀÐ¤äÊõÀÐÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°·Ï¤ÎÌî³°³èÆ°¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö³èÈ¯¤Ç¼Ò¸òÅª¡×¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·ù¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤ò¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤³¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÊõÃµ¤·¡×¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì´Ãæ¤Çº«Ãî¤äº½¶â¤äÊõÀÐ¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä´Ñ»¡ÎÏ¤¬ÇÝ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º«Ãî¤äÃÏ¼Á¤ä¹ÛÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢Í½Â¬¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯°é¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¼«Á³ÂÎ¸³¥¥ã¥ó¥×¤ä»³Â¼Î±³ØÂÎ¸³¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢½¸ÃÄÀ¸³è¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´üµÙ²ËÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤òÍ·¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤é¤ÏÄ¹´üµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò°ì²ó¤êÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼«Á³ÂÎ¸³¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î³Ø¹»¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¼«Á³ÂÎ¸³¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤ò¿¤Ð¤·¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ä±é½ÐÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Îµ¤¼Á¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãø½ñ¡Ø¡Ö¶¯¤ß¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°é¤ÆÊý¡Ù¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·ºÍµ¤¼Á¡×¡Ö¸¦µæ¼Ôµ¤¼Á¡×¡Ö¾¦¿Íµ¤¼Á¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¡×¡Ö¶¦´¶¼Ôµ¤¼Á¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê¿ÇÃÇ¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡¢¡Ú³ØÎÏ¤Î¿¤Ð¤·Êý¡Û¡Ú³Ø¹»¡¦½¬¤¤»ö¤ÎÁª¤ÓÊý¡Û¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¡ªµ¤¼Á¡ßºÍÇ½¤Î25¥¿¥¤¥×ÊÌ¿ÇÃÇ¤Ç¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î½¬¤¤»ö¡×¤¬¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
»Ò°é¤ÆÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¶¯¤ß°é¤Æ¡×¤Ë¤¢¤ë
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀ¸¤â¤Î¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬°é¤ÄÍ×°ø¤Ï¡¢²ÈÊÁ¡¢·ì¶Ú¡¢°äÅÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Æ¤Î³ØÎò¤ä¿¦¶È¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀøºßÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Ï°é¤Ä¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ÇºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¶¯¤ß°é¤Æ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯¤ß¤Ï¡¢²»³Ú¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¬¤¤»ö¤Ï¶¯¤ß¤ò°é¤Æ¤ëºÇ¹â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤À¤«¤é½¬¤¤»öÁª¤Ó¤Ï¡Ö»Ò°é¤ÆÀ®¸ù¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£