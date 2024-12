【24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)】12月13日~ 期間・数量限定発売価格: 単品 2,090円セット 2,390円

ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングにて紅白カラーの超大型チーズバーガー「24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)」を12月13日より期間・数量限定で発売する。価格は単品が2,090円、セットが2,390円。

「24/25 T.O.P.」は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚にフレッシュなトマトとオニオン、味のアクセントのピクルスを重ね、ピリ辛の「特製スパイシーソース」とコクのあるチェダーチーズ、ゴーダチーズ、クリームチーズ、カマンベールチーズ、モッツアレラチーズを贅沢に使用した、まろやかな「特製5種のチーズソース」が相性抜群の紅白カラーのめでたい超大型チーズバーガー。

総カロリー1,340kcal、総重量551gの大ボリュームとなっており、注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめとのこと。

また、「24/25 T.O.P.」を1つ(単品・セットいずれも)注文すると、特典としてワッパーセットが通常価格より300円引きとなる「ワッパーセット割引きクーポン」と「オリジナルステッカー」1枚入りの「めでたい大入袋」がプレゼントされる。特典の配布期間は2025年1月2日までで、なくなり次第終了となる。

