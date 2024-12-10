中国・四川省で交通インフラ整備進む
6日、建設が進む成都−南充高速道路淮口インターチェンジの料金所。（成都＝新華社記者/王曦）
【新華社成都12月10日】中国四川省では、成都−南充高速道路の拡張や西渝高速鉄道（陝西省西安−重慶）の陝西省安康−重慶区間工事など複数の交通インフラプロジェクトが加速している。完成後には省内の多くの地域で利便性が向上する。
6日、建設が進む成都−南充高速道路淮口インターチェンジ。（ドローンから、成都＝新華社記者/王曦）
6日、成都−南充高速道路淮口インターチェンジの料金所を施工する鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員。（成都＝新華社記者/王曦）
6日、成都−南充高速道路淮口インターチェンジの路面を施工する鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員。（成都＝新華社記者/王曦）
6日、成都−南充高速道路淮口インターチェンジの路面を施工する鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員。（成都＝新華社記者/王曦）
6日、成都−南充高速道路淮口インターチェンジの緑化整備を行う鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員。（成都＝新華社記者/王曦）
8日、西渝高速鉄道の陝西省安康−重慶区間にある向陽2号トンネル出口。（ドローンから、成都＝新華社配信/郭晨）
8日、西渝高速鉄道の陝西省安康−重慶区間にある向陽2号トンネルで工事を進める鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員。（成都＝新華社配信/郭晨）
8日、西渝高速鉄道の陝西省安康−重慶区間にある向陽2号トンネルで工事を進める鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員。（成都＝新華社配信/郭晨）
8日、西渝高速鉄道の陝西省安康−重慶区間にある向陽2号トンネルで工事を進める鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員。（成都＝新華社配信/郭晨）