【ハリー・ポッター ワンド ウォールクロック】予約受付期間:12月10日10時~12月20日15時12月下旬 発送予定価格:25,300円

ベネリックは、壁掛け時計「ハリー・ポッター ワンド ウォールクロック」の予約受付を、ECサイト「マホウドコロ」にて12月10日10時より12月20日15時まで実施している。発送予定は12月下旬。価格は25,300円。

本商品は、映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場するキャラクターが持っていた12人本の杖を模した壁掛け時計。中央にはホグワーツ魔法学校のエンブレムが、背板には呪文のレリーフがデザインされており、時間を表す文字盤の代わりに杖が配されている。

アルバス・ダンブルドアが使ったニワトコの杖をはじめとして、セブルス・スネイプ、ハーマイオニー・グレンジャー、ハリー・ポッター、ロン・ウィーズリー、ドラコ・マルフォイなどの杖がデザインされている。

□マホウドコロ「ハリー・ポッター ワンド ウォールクロック」

「ハリー・ポッター ワンド ウォールクロック」の杖

12時:アルバス・ダンブルドア 1時:シリウス・ブラック 2時:リーマス・ルーピン 3時:セブルス・スネイプ 4時:ルーナ・ラブグッド 5時:ハーマイオニー・グレンジャー 6時:ハリー・ポッター 7時:ロン・ウィーズリー 8時:ジニー・ウィーズリー 9時:ドラコ・マルフォイ 10時:ネビル・ロングボトム 11時:ミネルバ・マクゴナガル

All characters and elements (C)&TM Warner Bros. Entertainment Inc.

WB SHIELD;(C)&TM WBEI. Publishing Righrs (C)JKR.(s24)

(C)BENELIC CO.,LTD.