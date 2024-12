ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年12月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年12月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年12月もセガプライズから「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場。

”ゆるかわ”デザインを使用した、いろんな表情の「ハンギョドン」のマスコットや、「ハローキティ」50周年記念デザインの「サンリオキャラクターズ」マスコットの2種類がラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット“ハンギョドン” いろいろVer.

投入時期:2024年12月6日より順次

サイズ:全長約8×6×10cm

種類:全4種(ノーマル、さっぱり、さゆりちゃんほっぺ、さゆりちゃんだっこ)

「ハンギョドン」のいろいろな表情が詰め込まれた愛くるしいマスコット。

てぬぐいを頭に乗せた姿や、「さゆりちゃん」とのツーショットなど4種がラインナップされます。

「ハンギョドン」に寄り添う「さゆりちゃん」の表情にも注目です。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット ハローキティ50周年Ver.

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約7×5×11cm

種類:全5種(ハローキティ、バッドばつ丸、あひるのペックル、ハンギョドン、シナモロール)

「ハローキティ」50周年を記念して、50周年オリジナルデザインのマスコットが登場。

「サンリオキャラクターズ」が「ハローキティ」のお顔をデザインした帽子をかぶっています。

お揃いの赤の蝶ネクタイも注目ポイントです。

「ハンギョドン」や「ハローキティ」たちのかわいいマスコット。

2024年12月より順次全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

