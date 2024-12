セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年12月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ マフラーVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ マフラーVer.

登場時期:2024年12月6日より順次

サイズ:全長約15×15×28cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ボーダー柄をあしらった、寒色系の長いマフラーを巻いた「くまのプーさん」のぬいぐるみがセガプライズから登場。

長いマフラーやトレードマークの赤いシャツが映えるデザインです。

口元をきゅっと結んだ「くまのプーさん」の表情もポイント。

ピンと立つ姿がかわいい、ディスプレイにぴったりなディズニーグッズです☆

ボーダー柄の長いマフラーを巻いた「くまのプーさん」のぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ マフラーVer.は、2024年12月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

