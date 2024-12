俳優の山下智久(39)が10日までに、自身のインスタグラムを更新。人気歌手との2ショット写真を披露した。

山下は「Thank you so much!!! It was amazing show.(=本当にありがとう!素晴らしいショーだった)」とコメント。アジアで活躍する台湾出身の俳優で歌手のジェイ・チョウ(周杰倫)との2ショット写真を公開した。

この投稿にフォロワーからは「この2ショットすごいー」「スーパースターのツーショット すごすぎます」「まさかの山P!まさかのジェイ・チョウ!」「いちいちカッコいい」「山Pお顔ちっさー!!!!!」「2人の笑顔が素敵」などのコメントが。

またSNSでは「ジェイ・チョウさんののドーム公演に招待客として行ってたのか!凄いなぁ」「山Pって周杰倫と面識あるの?」「繋がってたのー!!びっくり!」「山Pと周杰倫のツーショットなんか不思議だな…」「さすがにびっくりした…すげぇ……」「まさにインターナショナルですね」などの声があがっていた。