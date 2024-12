愛知「ジブリパーク」のメニューがリニューアル！ぶさかわ3色のインコパン、ポルコのサンドに新味が仲間入り

愛知の『愛・地球博記念公園』にある「ジブリパーク」のカフェメニューが、12月14日(土)から“イタリア”をテーマにリニューアル。パーク内のカフェや屋台に、新作や冬限定メニューがお目見えします。ジブリファンの聖地、愛知の「ジブリパーク」魔女の谷に設置された『ハウルの動く城』の顔出しパネル「ジブリパーク」は、 スタジオジブリ 作品の世界を表現した5つのエリア(ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷)で構成された、ファンにはたまらないテーマパークです。

パーク内で味わえる、作品をイメージしたフードもお楽しみのひとつですよ。気分はポルコ?カフェのサンドイッチがリニューアルジブリの大倉庫にある「カフェ 大陸横断飛行」は、長距離飛行のパイロットが操縦しながら片手で食べることをイメージしたサンドイッチなどが味わえちゃう。12月14日(土)からは、サンドイッチのパンがリニューアル。本場イタリアの風味を意識して、大きく焼いて気泡をしっかり入れた、外はパリッと、中はもっちりとした食感に。またレギュラーメニューに加え、新作「サーモンとほうれん草のサンド」(税込1000円)、「たまごサンド」(税込800円)が仲間入りします。“イタリア”イメージのスイーツも新登場カフェのスイーツも“イタリア”をイメージした「ババ」(税込600円)、「モンテビアンコ」(税込900円)が新登場。毎日14:00からのカフェタイムには、新作「マリトッツォ」(税込600円)もお目見えするそうですよ。ジェラートが楽しめる「カフェ 大陸横断飛行」のテラスには、インコの姿がかわいい「インコパン」(1個:税込700円)が新登場。中にクリームが入った“冷やして食べるメロンパン”で、赤、黄、緑の3種類がお目見えです。あのパン屋さん&屋台の冬限定メニューも楽しみ魔女の谷には12月14日(土)から2025年2月3日(月)まで、冬限定メニューが勢ぞろい。「グーチョキパン屋」のクロワッサンコルネ「キャラメルのコルネ」(税込600円)は、オーダーしてからクリームを絞ってもらえるのもうれしいポイント。レストラン「空飛ぶオーブン」の屋台で販売される「カエル焼き(りんごカスタード)」(税込900円)は、まるでアップルパイのような味わいなのだとか。「ジブリパーク」のチケットは予約制で、入場2カ月前の10日14:00にBoo-Wooチケット、ローソンやミニストップ店頭のLoppi、ローチケWEBにて発売されますよ。※12月10日(火)14:00からは2025年2月分チケットを販売。ジブリファンにはたまらない「ジブリパーク」。冬だけの景色を楽しみたい人は、暖かくしてお出かけくださいね。※メニューは品切れの場合があります。© 2024 GHIBLI PARK Co., Ltd. All Rights Reserved.© 2024 Studio Ghibli■ジブリパーク住所:愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1「愛・地球博記念公園」内営業時間:平日 10:00〜17:00、土日休 9:00〜17:00「カフェ 大陸横断飛行」営業時間:平日 11:00〜16:30(L.O.)、土日休 10:30〜16:30(L.O.)「グーチョキパン屋」営業時間:ジブリパークと同じ「空飛ぶオーブン(屋台)」営業時間:10:30〜15:00休園日:火曜(休日の場合は翌平日)、年末年始12月29日(日)〜2025年1月3日(金)公式サイト https://ghibli-park.jp/参照元:株式会社ジブリパーク プレスリリース