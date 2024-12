12月10日(火)より、AOZORAGEAR定番商品ハンディカイロシリーズに、特撮番組でおなじみの『仮面ライダー』より、ショッカーデザインのアイテムが登場!1971年の放送開始から50年以上の歴史がある『仮面ライダー』に登場し、敵キャラクターにも関わらず抜群の存在感で、今現在も根強い人気を持つ「ショッカー」。老若男女の様々な世代から知られている「ショッカー」が、冬の定番人気グッズの給油式「ハンディカイロ」に登場した!

ご紹介する「ハンディカイロ ショッカーモデル」はSHOCKERの文字とエンブレムがレーザーで刻印されており、大人っぽいクールなデザイン。本ハンディカイロは、プラチナ触媒による低温燃焼で熱を発生させるもので、ライター用のオイルなどを給油することで繰り返し使える経済的なカイロ。まさにこれからの季節、アウトドアシーンや普段使いに重宝するアイテムだ。本体にレーザー刻印でキャラクターなどが表現されており、収納用の専用フリース袋が付属する。そのほか、AOZORAGEARではさまざまな「ショッカー」グッズを取り扱っているのでこちらも見逃せない。『ショッカー×大川ぶくぶ×ケロリン桶』の3つがコラボしたアイテムもラインナップされており、「ショッカーのケロリン桶(Art by 大川ぶくぶ)」の底には痛がっている治療中のショッカー戦闘員がデザインされている。毎回仮面ライダーに倒されてしまうショッカー戦闘員たちには、解熱鎮痛剤の「ケロリン」が欠かせないのかも?「ショッカーのケロリン桶 MOKU ライトタオル(Art by 大川ぶくぶ)」はサウナ―がこよなく愛する部屋干し1時間で乾く超速乾のサウナタオル「MOKU」に、『ショッカーのケロリン桶(Art by 大川ぶくぶ)』の描き起こしイラストが刺繍されたアイテム。「痛ィーーーーーッ」な怪我もお風呂に入って、ゆっくり癒してね。「ショッカーのケロリン桶 湯ったりTシャツ(Art by 大川ぶくぶ)」は胸元へ「ショッカーのケロリン桶」のデザインを刺繍したTシャツ。Tシャツのボディに9.1ozのマグナムウェイト生地を使用し、しっかりとした作りと厚手生地による重たさで、お風呂上がりやアウトドアシーンに最適。1枚あると便利なアイテムだぞ!Art by 大川ぶくぶ (C)石森プロ・東映