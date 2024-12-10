¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡ÙÅÚ°æÀèÀ¸¡õÅ·µ´¡¢»¨»ïÉ½»æ¤Ë¡¡´Ø½ÓÉ§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ªÂçÀ¾Î®À±¡ßÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤ÎÂÐÃÌ¤â
¡¡¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ØCUT¡Ù¤Î2025Ç¯1·î¹æ(12·î19ÆüÈ¯Çä)¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²óCUT¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢ÁíÀª19Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤ò¶«¤ÖÁ´24PÆÃ½¸¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÚ°æÀèÀ¸¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¿·¥¥ã¥é¡ª¡©¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ÆÃ½¸¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÅÚ°æÈ¾½õ¡õÅ·µ´¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤ËÃæÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÍðÂÀÏºÌò¡¦¹â»³¤ß¤Ê¤ß¡ß¤¤ê´ÝÌò¡¦ÅÄÃæ¿¿µÝ¡ß¤·¤ó¤Ù¥ñÌò¡¦°ìÎ¶ºØÄçÍ§¤ÎºÂÃÌ²ñ¡¢ÅÚ°æÈ¾½õÌò¡¦´Ø½ÓÉ§¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂçÀ¾Î®À±¡ßÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤ÎÂÐÃÌ¡Ü»£¤ê²¼¤í¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¢¸¶ºî¡¦Æô»ÒÁûÊ¼±Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤º¤é¤ê¤È·ÇºÜ¡£
¡¡ÆÃ½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤Ï±Ê±ó¤Ë¡½¡½¡×¡£
¡¡Æô»ÒÁûÊ¼±Ò»á¤ÎÌ¡²è¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¡£±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤Ï2013Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¾®Àâ¡¡ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡¡¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ¡¡ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿½é¤Î±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦¼Ô¡¦½ôÀôÂºÆàÌç¤ËÄ©¤Þ¤ì¤¿·èÆ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÚ°æÀèÀ¸¡£ÂºÆàÌç¤È¤½¤Î¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë»¨ÅÏº«ÆàÌç¤«¤é°ìÏ¢¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿Ç¦½Ñ³Ø±à¤Î»³ÅÄÀèÀ¸¤ÈÏ»Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÚ°æÀèÀ¸¤ÎÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÚ°æÀèÀ¸¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¿·¥¥ã¥é¡ª¡©¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ÆÃ½¸¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÅÚ°æÈ¾½õ¡õÅ·µ´¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤ËÃæÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÍðÂÀÏºÌò¡¦¹â»³¤ß¤Ê¤ß¡ß¤¤ê´ÝÌò¡¦ÅÄÃæ¿¿µÝ¡ß¤·¤ó¤Ù¥ñÌò¡¦°ìÎ¶ºØÄçÍ§¤ÎºÂÃÌ²ñ¡¢ÅÚ°æÈ¾½õÌò¡¦´Ø½ÓÉ§¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂçÀ¾Î®À±¡ßÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤ÎÂÐÃÌ¡Ü»£¤ê²¼¤í¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¢¸¶ºî¡¦Æô»ÒÁûÊ¼±Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤º¤é¤ê¤È·ÇºÜ¡£
¡¡Æô»ÒÁûÊ¼±Ò»á¤ÎÌ¡²è¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¡£±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤Ï2013Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¾®Àâ¡¡ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡¡¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ¡¡ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿½é¤Î±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦¼Ô¡¦½ôÀôÂºÆàÌç¤ËÄ©¤Þ¤ì¤¿·èÆ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÚ°æÀèÀ¸¡£ÂºÆàÌç¤È¤½¤Î¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë»¨ÅÏº«ÆàÌç¤«¤é°ìÏ¢¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿Ç¦½Ñ³Ø±à¤Î»³ÅÄÀèÀ¸¤ÈÏ»Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÚ°æÀèÀ¸¤ÎÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£