BABYMETAL¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤è¤ê¡ÖKARATE¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
BABYMETAL¤¬¡¢12·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡ØBABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE¡Ù¤è¤ê¡ÖKARATE¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡ÖBABYMETAL WORLD TOUR 2024¡×
2023Ç¯¡Á2024Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¤³¦25¥«¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢ÄÌ»»98¸ø±é¡¢¥Õ¥§¥¹¤ä¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È½Ð±é¤ò½ü¤¯¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁíÆ°°÷¿ô¤¬28Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿BABYMETAL¡£ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯3·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼Å¸¼¨Åï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È½é¤Î²Æì¸ø±é¡ÖBABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØBABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE¡Ù¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖKARATE¡×¤Ï¡¢Àµ¤ËBABYMETAL¤¬Æ»¤Ê¤Æ»¤òÊâ¤ß¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊÉ¤Ë¤âÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëBABYMETAL¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¡ØBABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE¡Ù
Blu-ray & DVD
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨¸åÆüiTunes¤Ë¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥àÈÎÇä¤âÍ½Äê
BABYMETAL Official Website¡¡http://www.babymetal.com
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡ÖBABYMETAL WORLD TOUR 2024¡×
2023Ç¯¡Á2024Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¤³¦25¥«¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢ÄÌ»»98¸ø±é¡¢¥Õ¥§¥¹¤ä¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È½Ð±é¤ò½ü¤¯¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁíÆ°°÷¿ô¤¬28Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿BABYMETAL¡£ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯3·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼Å¸¼¨Åï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È½é¤Î²Æì¸ø±é¡ÖBABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØBABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE¡Ù¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¡ØBABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE¡Ù
Blu-ray & DVD
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨¸åÆüiTunes¤Ë¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥àÈÎÇä¤âÍ½Äê
BABYMETAL Official Website¡¡http://www.babymetal.com