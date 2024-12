BABYMETALが、12月11日(水)発売の映像作品『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』より「KARATE」のライブ映像を公開した。2023年〜2024年3月にかけて世界25カ国を巡り、通算98公演、フェスやゲストアクト出演を除くヘッドラインツアーの総動員数が28万人を超える自身最大規模のワールドツアーを行ったBABYMETAL。本作は、2024年3月23日(土)、24日(日)に沖縄コンベンションセンター展示棟で開催された、このワールドツアーの締め括りとなった自身初の沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」の模様を収めたライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』の映像作品。

今回公開された「KARATE」は、正にBABYMETALが道なき道を歩み、いかなる壁にも挑み続けたグループとしての存在を象徴するかのような楽曲。ファイナル公演に相応しく、進化を続けるBABYMETALが投影されたパフォーマンスとなっている。<リリース情報>『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』Blu-ray & DVD発売日:2024年12月11日(水)※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com