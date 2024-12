2025年1月7日よりNHK総合で放送されるドラマ『東京サラダボウル』のメインビジュアルが公開された。

本作は、『クロサギ』の黒丸による原作漫画『東京サラダボウルー国際捜査事件簿―』を実写ドラマ化した社会派エンターテインメント。国際捜査の警察官・鴻田麻里と中国語通訳人・有木野了が、70万人の在日外国人が暮らす東京で様々な事件に巻き込まれていく模様を描く。

ある日、有木は、容疑者聴取を終えた昼下がり、新宿のど真ん中で“サソリ”を食らうミドリ髪の女性を目にする。彼女の正体は国際捜査の警察官・鴻田麻里。外国人も日本人も関係なく、ぐいぐい人への興味を示す鴻田に対し、できるだけ他人と距離を置きたい有木野は、とても異なる者同士。しかし失踪した観光客の捜索から、国を跨いだ密輸ビジネスに至るまで様々な案件の捜査の合間、各国の食を共に食べるうちに、“胃”の合う絶妙コンビに変化していく。ある時ふたりは、オーバーステイになった在日外国人を狙う「ボランティア」なる組織と対峙することに。それによって“パンドラの箱”は開き、鴻田は有木野が過去に抱えていた悲劇に直面する。

ミドリ髪の警察官・鴻田麻里を奈緒、ワケあり中国語通訳人・有木野了を松田龍平が演じるほか、中村蒼、武田玲奈、中川大輔、絃瀬聡一、ノムラフッソ、関口メンディー、朝井大智、張翰、許莉廷、喬湲媛、Nguyen Truong Khang、阿部進之介、平原テツ、イモトアヤコ、皆川猿時、三上博史がキャストに名を連ねている。

公開されたメインビジュアルには、ネオンの看板が際立つ夜の街に佇む鴻田(奈緒)と有木野(松田龍平)の姿が捉えられている。撮影を垂水佳菜、メインビジュアル/デザインを大島依提亜が担当した。

垂水は、「個人的に外国人の友人が多く、たくさんの国の方と触れ合う機会があります。移住してきた方、生まれた時から日本に居る方など鴻田麻里のように寄り添った時に見えてくる様々なアイデンティティ、人生をこの作品で改めて考える機会を頂きました」とコメント。

大島は「撮影現場でも鴻田と有木野のバディ感は際立っていて、背景となる新宿の街並みや多様な人々とも見事に溶け込んでいました。その光景はあたかも、異なる二人が共有するものと、この街で交差する人々との連なりを暗示しているようにも感じられて、このドラマがますます楽しみになってきました」と振り返った。

また、2024年9月に最新アルバム『Town Dun』をリリースした王舟が本作の劇伴を手がけることが決定。王舟は「音楽チームと打ち合わせを重ねて、いろんな解釈を共有しながら時間をかけて劇伴をしました。少しでも『東京サラダボウル』の力になれたなら嬉しい限りです!」とメッセージを寄せた。

メインテーマ曲は、韓国のアーティスト・Balming Tigerが書き下ろした楽曲「Wash Away!」に決定。日本では初のドラマへの楽曲提供となる。

コメント●大島依提亜(メインビジュアル/デザイン)写真家の垂水佳菜さんに最高にかっこよく撮って頂いたメインビジュアル(ロゴは本物のネオン管の看板を作っちゃいました)。その撮影現場でも鴻田と有木野のバディ感は際立っていて、背景となる新宿の街並みや多様な人々とも見事に溶け込んでいました。その光景はあたかも、異なる二人が共有するものと、この街で交差する人々との連なりを暗示しているようにも感じられて、このドラマがますます楽しみになってきました。

●垂水佳菜(メインビジュアル/スチール撮影)スチール撮影を担当させて頂きました垂水佳菜です。今回はデザイナーの大島依提亜さんにお誘い頂き、スタッフの皆様とも入念に打ち合わせを重ね共に作品を作る事ができました。素敵な機会を頂きありがとうございます。個人的に外国人の友人が多く、たくさんの国の方と触れ合う機会があります。移住してきた方、生まれた時から日本に居る方など鴻田麻里のように寄り添った時に見えてくる様々なアイデンティティ、人生をこの作品で改めて考える機会を頂きました。最終回までとても楽しみです!

●王舟(劇伴)作曲を始める前に新大久保のロケハンに参加させていただけました。その場所の人々のユニークな日常風景とエネルギー、うねりをとても感じました。この複雑なレイヤーと人間の心の繊細さを共存させるにはどうしたらいいんだろう?と戸惑いましたが、音楽チームと打ち合わせを重ねて、いろんな解釈を共有しながら時間をかけて劇伴をしました。少しでも「東京サラダボウル」の力になれたなら嬉しい限りです!

●Balming Tiger(メインテーマ曲)A track that wants to heal the hearts of young people living in this fierce modern society.現代を生きる若者たちの心を癒す楽曲です!

