SEVENTEEN、日本シングル『消費期限』が日本レコード協会ダブルプラチナ認定に！通算18枚目の記録

SEVENTEENの日本人気が止まらない。

12月10日、日本レコード協会によるとSEVENTEENの日本4thシングル『消費期限』が11月基準で累積出荷量50万枚を越え、ゴールドディスク「ダブルプラチナ」認定を受けた。

日本レコード協会は毎月、アルバム累積出荷量を基準にゴールド(10万枚以上)、プラチナ(25万枚以上)、ダブルプラチナ(50万枚)に区分し、ゴールドディスク認定を行っている。

これでSEVENTEENは通算18枚目のゴールドディスク認定アルバムを保有することになった。彼らはベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』(ダブルプラチナ)、スペシャルユニット、ジョンハンXウォヌの1stシングル『THIS MAN』(ゴールド)、12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』(プラチナ)に続き、今年だけで4つの認定を獲得しており、日本での高い人気を実感させた。

『消費期限』は11月月27日のリリース直後、オリコン「デイリーアルバムランキング」で1位にランクインし、通算9日間1位を記録した。さらに、オリコン「週間シングルランキング」(12月9日付/集計期間11月25日〜12月1日)、「週間合算シングルランキング」、ビルボードジャパンの「トップシングルセールス」(12月4日付/集計期間11月25日〜12月1日)でも1位を席巻した。

なお、SEVENTEENは現在、日本でドームツアーを開催中だ。先月末のバンテリンドーム名古屋に続き、12月4、5日に東京ドームで行われた公演は今後、京セラドーム大阪(12、14、15日)とみずほPayPayドーム福岡(19、21、22日)で開催される。

