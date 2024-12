【あみあみ秋葉原ラジオ会館店:「30ML」製品抽選販売】抽選申込期間:12月9日12時~12月15日23時59分当選結果発表:12月18日12時~当選者への指定販売日時:12月21日11時~20時

大網は、BANDAI SPIRITSが展開するプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」新商品3種の事前抽選受付を12月9日12時より開始している。受付期間は12月15日23時59分まで。

今回抽選販売が行なわれるのは、「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」、「30MS オプションパーツセット15(ナイトメアコスチューム)[カラーC]」、「30MF ローザンファイター」の3商品。

いずれもPCやスマートフォンでデジタルチケットサービス「PassMarket(パスマーケット)」で申し込み可能な抽選販売形式となり、申し込みには「Yahoo! ID」が必要となる。

当選者は指定販売日12月21日に来店のうえ、対象商品を1点のみ購入可能。当選結果発表は12月18日12時より順次案内される。

事前抽選受付概要

30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル

発売日:12月21日

価格:5,280円

・事前抽選販売の申し込みページ

30MS オプションパーツセット15(ナイトメアコスチューム)[カラーC]

発売日:12月21日

価格:1,650円

・事前抽選販売の申し込みページ

30MF ローザンファイター

発売日:12月21日

価格:2,200円

・事前抽選販売の申し込みページ

【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】

12/21(土)発売予定

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」につきまして

抽選販売となります。

お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。

URL:https://t.co/PWgMHI9HxW… - あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) December 9, 2024

(C) Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved. (C)BANDAI SPIRITS 2019

(C) BANDAI SPIRITS 2021

(C) BANDAI SPIRITS 2023