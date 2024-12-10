»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmirai_shida_official¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê31¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â­Åò¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡ÖÌµÉ½¾ð¤Ê¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â

¡¡¡ÖÂ­Åò¤Ç²óÉüÃæ¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Çò¤¤¥Ü¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¤ÆÂ­Åò¤Ë¿»¤«¤ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1Ëç¤Ï¿¿´é¤Ç¡¢¤â¤¦1Ëç¤Ï¾Ð´é¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤¿´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¡ÖÅß¤ÎÂ­Åò¤Ï¤¤¤¤¤Í¤¨¡×¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡ÖÅß¤ÎÂ­Åò¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤·¤³¤¿¤Þ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¾¯¤·¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ²óÉü¤·¤Æ¤ë´¶¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÌµÉ½¾ð¤Ê¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡ª¡×¡Ö¡Ø¤Æ¤£¤Ò¡Ù¤È¤«¡Ø¤À¤Ï¤¡¡Á¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Æ¤â°­¤¯¤Ê¤¤¥Í¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡ÖµÓ¤¬¿§Çò¤Ç¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤ÇåºÎï¡×¡ÖÀ¸Â­(´¶·ã)²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£


 