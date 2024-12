【2024年11月あみあみフィギュア予約ランキング】12月10日 公開

大網は、同社ホビーショップ「あみあみ」における2024年11月のフィギュア予約ランキングを公開した。

本ランキングは、2024年11月1日から11月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ(予約数・金額など)を元に構成されたもの。

11月のランキングでは、Android/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」より「モダニア:ファースト・アフェクション 1/12スケール 完成品アクションフィギュア」が1位を獲得。ほかにも13位に「プリバティ 1/4スケール スタチュー」、16位にfigmaシリーズ「紅蓮」がランクインしている。

また、2位に「大鳳 下校後の甘い時間Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」がランクインした、Android/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」からは、「アウグスト・フォン・パーセヴァル 御使い魔女Ver.」が5位に入るなど、この2つのゲームから複数のフィギュアがランクインしている。

その他にも、CAPCOMとももち浜調剤薬局がコラボした際に、おくすり手帳の表紙イラストとなった「春麗」のフィギュアが10位に入っている。

2024年11月あみあみフィギュア予約ランキング

1位:勝利の女神:NIKKE モダニア:ファースト・アフェクション 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

2位:アズールレーン 大鳳 下校後の甘い時間Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

3位:聖闘士聖衣神話EX ペガサス星矢(神聖衣) 「聖闘士星矢」

4位:KDcolle 「魔法少女にあこがれて」 レオパルト 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:あみあみ × 蝸之殼Snail Shell 発売月:2025年6月予定 価格:9,900円メーカー:アルター 発売月:2025年10月予定 価格:33,880円メーカー:BANDAI SPIRITS 発売月:2025年5月予定 価格:27,500円メーカー:KADOKAWA 発売月:2025年7月予定 価格:特装版 24,750円/通常版 22,000円

特装版

5位:アズールレーン アウグスト・フォン・パーセヴァル 御使い魔女Ver.

6位から20位

6位:バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング バニーVer. 3rd 1/4ス ケー ル 完成品フィギュア

7位:Fate/Grand Order ルーラー/メリュジーヌ 1/6スケール 完成品フィギュア

8位:Gift+ 崩壊 : スターレイル カフカ スターレイルLIVE ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

9位:僕のヒーローアカデミア トガヒミコ 二次元化Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

10位:「ストリートファイター」シリーズ 春麗 ~Standby~ 1/6スケール 完成品フィギュア

11位:Sushing BUNNY RAPID ACTION SQUAD Sniper・レオーニ 1/12スケール 可動フィギュア

12位:アークナイツ シ ー 1/7スケール 完成品フィギュア

13位:勝利の女神:NIKKE プリバティ 1/4スケール スタチュー

14位:figma NieR:Automata Ver1.1a 2B(ヨルハ二号B型)

15位:ウマ娘 プリティーダービー ミスターシービー 1/7スケール 完成品フィギュア

16位:figma 勝利の女神:NIKKE 紅蓮

17位:POP UP PARADE SP 斬魔大聖デモンベイン アル・アジフ 完成品フィギュア

18位:ねんどろいど 原神 雷電将軍

19位:「ToLoveる」制服シリーズ 結城美柑~高校生ver.~ 完成品フィギュア

20位:「アズールレーン」×「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」マリー・ローズ 湯けむりのヴィーナスver. 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー:アルター 発売月:2025年9月予定 価格:36,080円

(C)SHIFT UP Corp.

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)車田正美/集英社・東映アニメーション

(C)小野中彰大・竹書房/魔法少女にあこがれて製作委員会