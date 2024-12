Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

すごくキレイで動きも滑らかだけど、結局どこまで求めるか。

SONY(ソニー)からPlayStation 5 Pro (以下PS5 Pro)が発売されて1カ月ほど経ちました。GPUやらAIやらでグラフィックスがすごいのはわかりましたが、PS5を持ってる人が買い替えるレベルなんでしょうか?

その疑問に答えるべく、米GizmodoのKyle Barr記者が、PS5やPS4の過去ゲームもプレイしつつ、PS5 Proをレビューしています。以下どうぞ!

PS5がもうフランスの人口くらいの人に行き渡った世界において、PS5 Proの位置づけはちょっと曖昧です。PS5 Proは、ゲーミングPCの代替なのでしょうか? PS5から乗り換えるべき、アップグレード先なのでしょうか? それとも、現代すべてのゲーマーがうらやむ究極のコンソールなのでしょうか? このレビューで明らかにしたいです。

PlayStation 5 Pro 価格:699.99ドル(国内希望小売価格:11万9800円) 評価:★★★★☆ 好きなところ:見映え、フレームレート制限解除でPS5のゲームをPS5より美しく楽しめる、PS5 Proでこそ真価がわかるゲームがある 好きじゃないところ:ディスクドライブなし、PS4のゲームだと大して変わらず、Enhancedじゃないゲームはパフォーマンス変わらず

まず最初の問い、PS5 ProがゲーミングPCの代替か?というと、答えはノーです。ゲームコンソールは、PCにはなり得ません。

次にアップグレードすべきか?ですが、その答えはビジュアルの質やフレームレートの重視度による、です。

どっちかというとPS5 Proは、PS5の既存ゲームをベストな環境でプレイする手段と考えたほうがいいと思います。今あるゲームで「PS5 Pro Enhanced」ラベルの付いてるものはほとんど、PS5 Proでプレイする方がフレームレートが上がります。ただ効果のほどは、ゲームの中身によって差があります。

もちろんPS5 ProはPS5よりもベターに決まってます。ただ200ドル(日本では4万円)という価格差に値するかは人によりけりで、平均的なPS5ゲーマーにとっては絶対乗り換えるべき!というほどでもありません。

ストレージは2TBのSSDで、スリムモデルの1TBから倍増はしてます。でも、今までゲームディスクを内蔵ドライブでプレイしてた人は、PS5 Proにはディスクドライブがないので、80ドル(日本価格1万1980円)出して買わなきゃいけません。

価格を無視すれば、PS5 ProがPS5より良いのは当然です。ただPS4からPS4 Proになったときほどのインパクトはありません。たしかにGPU強化やAI機能でフレームレートがさらに高くなったりはするんですが、僕自身はPS5でクリアしたゲームを、グラフィックスがきれいだからってPS5 Proでプレイし直そうとは思いません。

サメっぽくなったデザイン

PS5は外見が特徴的で、特にクジラのヒレみたいなパネルが独特でした。PS5はもともとすごく大きかったのが、PS5 Slimで高さも幅も小さくなりました。でも、PS5 Proは高さ的には最初のPS5と同じくらいに戻りました。

PS5 Proはサイドパネルの真ん中にスリットが入り、クジラというより白いサメみたいな印象です。ディスクドライブがない分ファンの音も静かで、TVからの音に消されてしまうほどです。

PS5 Proの最初のセットアップは、PS5と同様シンプルです。最近のTVなら接続するだけで認識し、HDRの設定も勝手にやってくれます。

ディスクドライブがないことで、700ドルという価格がますますつらく感じます。今回のレビュー機にはディスクドライブが付属してこなかったんですが、幸い編集部にはPS5 Slimがありました。ちょっと手術して、PS5 SlimのドライブをPS5 Proにくっつけたんですが、その後ディスクドライブをPS5 Proに登録する必要もあって煩雑でした。

自分の手元にあるゲームをプレイするだけのために、こんな手間がかかるのはどうかと思います。サードパーティーのドライブも使えません。Digital Foundryも言うように、ディスクドライブがないってことは、ゲームを買うときに中古ディスクで割安にってことはできず、PlayStation Storeから買わざるをえないんです。なんか搾取されてる感じです。

あと少し気になったのは、ゲームでもメニューでもTVの入力でも、PS5 Proを「PS5 Pro」としては認識してないことです。一部のゲームの設定メニューでは「Pro Enhanced」のグラフィックスという言葉が使われてますが、それ以外では、これは高い方のデバイスなんだという表示は出てきません。

PS5 Proの恩恵を受けるゲームとは

11月7日のPS5 Proローンチ時点で、「PS5 Pro Enhanced」対応のゲームは50タイトルちょっとでした。その後のPlayStation Storeの情報を総合すると、Enhanced対応ゲーム数は『キングダムカム・デリバランスII』のような未リリースのものも含め、今後数カ月で100ゲームを超えるようです。

PS5のゲームは現在700以上あるので、その中でのEnhanced対応の割合はまだ小さいものの、今プレイできる中には『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』、『バルダーズ・ゲート3』、『Call of Duty: Black Ops 6』、『Marvel’s Spider-Man 2』といったビッグネームがたくさんあります。

ただ最近のタイトルでも、『アストロボット』などはEnhanced対応になっていません。こういうシンプルなものはEnhancedじゃなくていいってことなんでしょうけど、2024年にPS5限定で出た数少ないタイトルの1つなので、あってもよかったんじゃないかな?と思います。

PS5 Proで具体的に「Enhance」されたのは、レイトレーシング性能とフレームレートです。あとはPlayStation Super Resolution(PSSR)をオンにしておくと、アンチエイリアシングやフレームレートが改善します。また「Enhanced」対応ゲーム側の設定でも、同じグラフィックスオプションが出てきます。これらオプションを使うと、ゲームの見映えやプレイ感が変化してきます。

疑問だったのは、「Enhanced」対応じゃないゲームでも、PS5 Proの恩恵を受けられるのかでした。試して見た結果、答えはイエスですが、その度合いはゲームによりまちまちです。『エルデンリング』のクオリティモードでのフレームレートは、PS5 Proの場合PS5のときより10FPSくらい改善します。ただ60FPSにはなかなか達しません。2025年末までには、Enhanced対応にアップデートされるんじゃないでしょうか?

あとは『DEATHLOOP』のPS5版でもテストしてみました。デフォルトのパフォーマンスモードでは、通常ずっと60FPSに固定されていました。PS5 Proの「レイトレーシングモード」にするとゲーム全体の動作が遅くなりますが、PS5でプレイするときより、動作中にガクガクすることが少なくなりました。

PS5 Proの恩恵をもっとも受けられるゲームとして、SONYは『The Last of Us Part II: Remastered』を挙げています。このゲームはAIアップスケーリングを使っているし、4K・60FPSも精度を失うことなく可能になっています。

他にもPS5 Proでいろんなゲームがより美麗になっていくでしょうけど、4Kを超える解像度は期待しちゃいけません。SONYはPS5の箱に入っていた「8K」のロゴを、今年から削除してしまいました。PS5 Proの箱には4K・120Hz・HDRとありますが、それはPS5と同じです。まあ8KTVってまだまだ普及してないので、それでいいんだと思います。

PS4のゲームは変わる?

PS5 Proの設定の中には、「PS4ゲームの画質品質を向上」っていうオプションもあるんですが、デフォルトではオフになっています。また、効果があるのは一部のゲームのみだとも明記されています。どのタイトルに効果があるのは明らかじゃないのですが、僕が試した範囲では、改善したとしてもごくわずかな違いでした。

試したゲームはPS4のタイトルいくつかですが、画面を間近にして見ない限り、違いはわかりませんでした。『人喰いの大鷲トリコ』と『タイタンフォール2』PS4版をPS5とPS5 Proで見比べてみましたが、大きな違いは見られません。たしかにPS5 Proのほうが輪郭がシャープになった感じはしましたが、本当に微妙な差です。

またSONYは「Enhance Image Quality」設定のせいで逆にグラフィックスがおかしくなることもあると言っていましたが、テストした範囲では問題ありませんでした。

たしかにすごいパフォーマンス

PS5のゲームをたくさん持っている人なら、ゲームによってパフォーマンスが違うことはもう実感していると思います。PS5 Proでは、CPU性能はPS5から据え置きで、GPUの改善に全振りしているので、GPUに依存するゲームほど改善幅が大きくなります。Enhancedのタイトルも含め、多くのゲームがPS5版とほとんど同じに見えます。一番大きなアップグレードは、ハードウェア性能向上によるフレームレートの向上です。

たとえば『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』では、PS5からPS5 ProへのFPS向上は明らかで、高性能なPCでプレイするのと同じくらいに流れるような動きです。PSSRとGPUの効果で、場合によっては80FPS、アクションが多いときも70FPS出ていました。もともとSONYのハードウェアに最適化されてるのでPS5でもすごくキレイで、PS5 Proでもそこまで劇的に違うわけじゃないんですが、60FPS以上の価値を感じる人にとっては満足以上のパフォーマンスです。

楽しかったのは、PS5 ProでPSSRをオフにして、PS5でのテンポラルアンチエイリアシング(TAA)との違いを見たときです。PSSRオフの場合、僕がプレイしたシーンではFPSが10〜15向上していました。TAAのフレームレートを取るか、PSSRの美しさを取るかは好みの問題ですが、個人的にはデフォルトのままでプレイしたいです。

『STAR WARS ジェダイ:サバイバー』では、PS5 Pro用のオプションはなかったんですが、クオリティモードでの60FPSによる違いを感じられました。FPSが高いからってパリィしやすくなるわけじゃないんですが、動き全体が滑らかに感じられました。PS5のパフォーマンスモードと比べると一目瞭然です。PS5 Proのほうがジェダイのカル・ケスティスの走りも速く、ちゃんとジェダイらしく見えます。簡単にいうと、クオリティモードがゲームプレイにベストな設定で、PS5 Proではそれがうまく機能しています。

他のEnhanced対応タイトルもいくつかプレイしましたが、『Call of Duty: Black Ops 6』 では、PS5版もPS5 Pro版も実質同じに見えました。最初のキャンペーンミッションいくつかで、PS5 Proでのフレームレートは120Hzモードの中で80〜100FPS、PS5では最高が60FPSでした。

ただ、フレームレートはマルチプレイヤーだとそこまで出ないです。『Call of Duty: Black Ops 6』 が最初にEnhanced対応したのはそのためです。たしかにPS5 ProならPS5ほどガタガタになりませんでしたが、わかる人にしかわからない程度です。個人的に一番良いと感じたのは『Horizon: Forbidden West』で、これなら食指が動くかもしれません。

『Horizon: Forbidden West』は今までベンチマーク用にPS5やPCでもプレイしましたが、デバイスを選べるならPS5 Proでプレイしたいです。新しい「解像度優先(Pro)」モードではフレームレートの上限が30FPSになり、TV側のリフレッシュレートも60Hzに制限されるんですが、デフォルトの「パフォーマンス優先(Pro)」モードではフレームレートを最高120FPSにできます。僕としてはパフォーマンス優先の方がゲームプレイが滑らかで良かったですが、実感としての差はやはりごくわずかでした。ちなみにフレームレートは、58〜70FPSあたりでした。

買うべき?

PS5 Pro は、今のSONYのベストなコンソールです。一部のゲームでのパフォーマンス向上は目覚ましく、たしかにPS5よりキレイに見えます。ただ、PS5を持っている人には必須のアップグレードではなく、FPSを追求しない人にはなおさらです。

PS5 ProとゲーミングPCの比較記事もいくつか見ましたが、そもそもPS5 ProはPCと比べるべきではありません。PS5 ProのPCに対する最大の弱みは、カスタマイズ性です。Enhanced対応ゲームにの中にもいくらかのオプション設定があるとはいえ、結局デフォルトがベストです。PS4のゲームは(PS5でも一部は)、PS5 ProとPS5でプレイ体験に違いがまったくありません。

ゲーミングPCとPS5 Proのもう1つの大きな違いは価格です。ゲーミングPCなら1,000ドル超えが普通で、ミッドレンジでも700ドルで買えたらすごくラッキーです。ただゲーミングPCなら、ゲームだけじゃなく普通のPCとしても使えます。

PS5 Proはアップグレードには違いありません。SSDも1TB上乗せされてます。ディスクドライブがないのは残念ですが、全体的には700ドルという価格は妥当に感じます。

でも、比べてみてわかったのは、PS5 Slimにもまだまだ価値があることです。PS5 Proで可能になったあれこれは、僕自身にとっては別に必須ではないという結論に達しました。