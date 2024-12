レイズ&カンパニーが手掛けるスキンケアシリーズから、初のトライアルセットを2024年12月1日に販売中。

レイズ&カンパニー「初のトライアルセット」

価格 :1,980円(税込)

セット内容:・クレンジング6g×5包

・ウォッシュ1g×5包(洗顔料)

・オリジナル泡立てネット 1個

※送料無料、購入はお一人様1回限り

レイズ&カンパニーが手掛けるスキンケアシリーズから、初のトライアルセットを2024年12月1日に販売中です。

HJ1-S乳酸菌配合*2でしっとりと洗いあがるノンオイルクレンジングジェルと、ジェル状純石けんの人気の組み合わせがお試しいただける5日間トライアルセットです。

*1 2024年1月〜11月 同社売上比

*2 保湿成分

◆利用者の声から誕生した素肌潤う5日間セット

「レイテノールクレンジング&ウォッシュ」はHJ1-S乳酸菌配合*2のクレンジングと洗顔料です。

エステサロンが培ってきた知識と経験に基づき、「自らの力で潤う健やかな素肌」を目指したスキンケアです。

メイク汚れや老化角質のような不要なものはすっきりと落とし、潤いや皮脂は必要以上に落とさず守る、ちょうどいい洗浄力に特にこだわって作られた水溶性のクレンジングジェル「レイテノールクレンジング」と、柔らかくモチモチな泡が簡単に作れる優しい使い心地のジェル状純石けん「レイテノールウォッシュ」、そしてウォッシュとの相性バツグンなオリジナル泡立てネット。

レイテノールで大人気のオフスキンケアセットを気軽に試してみたい!という声から、今回5日間のトライアルセットが誕生しました。

レイテノール公式通販より利用できます。

◆ジェル状が叶える簡単モチモチ泡洗顔

レイテノールウォッシュはHJ1-S乳酸菌*2を配合した純石けんを特殊製法でジェル状にした、ジェル状純石けんです。

泡立つまでの時間を大幅に短縮し、時間がない朝でも簡単に泡洗顔が実現します。

柔らかくモチモチな泡が肌への摩擦を軽減し、とろけるような使い心地でしっとりとした素肌へ導きます。

保湿成分配合*4で季節問わず使えます。

トライアルセットでは、レイテノールウォッシュとの相性を最大限考えられたオリジナル泡立てネットもお試しいただけます。

*4 HJ1-S乳酸菌、ホホバ油

レイテノールウォッシュ

トライアルセット内容

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ノンオイルクレンジングジェルと、ジェル状純石けんの人気の組み合わせ!レイズ&カンパニー「初のトライアルセット」 appeared first on Dtimes.