山奥へ行かないと絶対に見ることの出来ない幻の鳥！BACON「鳥物語トリストーリー展」

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」にて、インコや文鳥、野鳥など、鳥をテーマにした作品を集めたイベント「鳥物語トリストーリー展 2024-25」を、2024年12月28日(土)〜2025年1月19日(日)に開催します。

BACON「鳥物語トリストーリー展」

開催日時: 2024年12月28日(土)〜2025年1月19日(日)

営業時間: 平日11:00〜17:00、土日祝日11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日

(2025年1月13日(月)祝日は開館、翌日14日(火)は振替休日)

※2024年12月30日(月)〜2025年1月3日(金)までは

年末年始休暇のため、閉館となります。

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 43組(予定)

主催 : 株式会社BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

東京での開催は約3年ぶりで、過去最大規模の出展クリエイターが集結する記念すべき開催となります。

心癒される鳥たちの多彩な魅力が詰まった作品に囲まれ、新しい年のスタートを彩る特別なひとときを楽しめます。

■鳥物語トリストーリー展とは?

一般的に見ることが出来るスズメやカラスの野鳥から、ペットとして飼われているインコやヨウム、山奥へ行かないと絶対に見ることの出来ない幻の鳥など。

そんな鳥たちの「一瞬の美しさ」をテーマにした作品を集めて展示を行います。

また、物販はハンドメイドで製作されたグッズが所せましと並ぶ予定です。

ただ美しいだけではない、その一瞬にこめられた物語を想起させる作品群になっています。

■鳥たちの新たなストーリーが開幕!話題のクリエイターと限定グッズが彩る、3年ぶりの東京開催!

本展では、Instagramでフォロワー7万人を超える「SAORI(@ramune0123)」をはじめ、個性豊かな文鳥たちの愛らしい写真で人気を集める「o_ro_ro.mame(@o_ro_ro.mame)」など、SNSで活躍する注目のクリエイターたちが一堂に会する、まさに鳥好きにはたまらない特別な祭典となっています。

また、「水遊び」をテーマにコザクラインコたちの魅力を切り取る「tokyoShiori(@tokyoshiori)」や、シマエナガの愛らしさと美しさを捉えた写真で支持を集める「樽本崇史(@takabouplan1120)」など、東京での開催が3年ぶりということもあり、大きな話題を呼んでいます。

気になる物販では、樹脂粘土を使用したリアルなフェイクスイーツが話題の「ことりはうす(@kotorihouse.moco)」が新作のいちごマカロンを販売するほか、オリジナルキャラクターグッズが人気の「ひよこのもり工房(@hiyokonomorikobo)」、愛らしい文鳥イラストグッズで注目を集める「ゆひろ(@yuhiro1787)」などが、会場限定グッズや新作アイテムを続々と展開予定。

■鳥の天敵、2025年の干支「蛇」グッズが降臨!?特設スペースにユニークなアイテムが大集結!

2025年の干支「蛇」にちなんだグッズを集めた特設スペースも会場内に登場!実際に蛇を飼育しながら小物グッズを制作する「NΛT(@nutshebisuki)」をはじめ、「うさぎしんぼる展」でも人気を誇る「更紗(@salassa0227)」、手描きアクセサリーで個性的な世界観を表現する「siesta83(@siesta8383)」など、注目のクリエイターたちが勢揃いします。

■ココでしか買うことのできない、鳥物語トリストーリー展限定・新作グッズが登場!!

<トリピカル>

・オニオオハシ スマホリング 1,800円

・サザナミインコ キラキラステッカー 600円

・スマホリング数種類 1,800円

・キラキラステッカー数種類 600円

<文鳥デイズ>

・ポストカード 165円

・缶バッジセット 165円

<ことりはうす>

・いちごマカロン 1,400円

<tokyoShiori>

・インコがかじれる野菜豆本レシピ集 1,430円

・バインダー ミニ 1,650円

・メモパッドミニ 550円

<n.haha>

・A6サイズレターパッド 600円

・一筆箋 550円

・ましかくメモ帳 500円

・ミニメモ 450円

・文鳥コトリメモ 400円

<ちろゆき☆>

・ちくわトリのチャーム 1,430円

・ラッキーアヒル 1,870円

・なりきりアヒルのチャーム鳥ver. 1,760円

・アヒル王子のチャーム 1,650円

<ひよこのもり工房>

・おまもり 2,090円

<ゆひろ>

・額入ミニ原画豆色紙 2,200円

<吾妻まいか>

・ミニメモ帳 330円

<もこぺん>

・アートブック(ミニ作品集) 1,500円

・メモ帳 500円

・フローティングペン 1,000円

<楓工房>

・アクリルキーホルダー『四季のひなぶんリース』 1,320円

・アクリルキーホルダー『冬のひなぶんリース』 1,320円

<ロワテオ>

・トリッキーズワールドツアーTシャツ 2,750円

<だが屋>

・フォトブック 770円〜1,100円

・カンペンケース 1,540円

・マグカップ 1,870円

<moca>

・もちもちアヒルカレンダー2025 1,540円

<アルとグレ>

・ポストカード 220円

・アクリルキーホルダー 720円

・ステッカー 330円

・トートバッグ 2,200円

・巾着 1,300円

・カレンダー 1,500円

・付箋メモ 880円

・小さな原画 2,000円

<NΛT>

・コーンスネークフレークシール 500円

・日本の蛇フレークシール 500円

・花と蛇アクリルキーホルダー 800円

※上記はオリジナルグッズの一例です。

全て税込表記。

