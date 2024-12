●遊び心もプラスしたデザイン

カシオ計算機は、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」30周年を記念し、「BABY-G」アンバサダーの「クロミ」とのスペシャルコラボレーションモデル「BABY-G+PLUS BGD-10KKM」を12月20日に発売する。価格は1万6500円。BABY-G+PLUS BGD-10KKM腕時計とチャームの2WAYで楽しめる「BGD-10K」をベースに採用。「クロミ」をイメージしたブラックとパープル&ピンクのアクセントカラーを施した。

おでこにBABY-Gの「BG」の文字をあしらった特別仕様の「クロミ」を時計全体にデザインしており、ライトを点灯すると液晶に可愛い「クロミ」の顔が浮かび上がる。引通しバンドを取り外すと「クロミ」がおしりを向けたキュートな後ろ姿が現れる遊び心もプラスした。ウオッチ&チャームの2WAYスタイル裏蓋には“BABY-G”30周年を記念したウオッチフェイスの「クロミ」を刻印。チャームスタイルで持ち歩ける付属のストラップ付専用ホルダーは、「クロミ」をイメージしたパープルカラーで、付属のオリジナルステッカーを貼り、オリジナルのクロミデザインにデコレーションも可能となっている。バンドループは、カラフルな3個に加え、クロミをイメージしたカラーリングの交換用バンドループ(3個)が付属し、自分好みのカスタマイズが楽しめる。付属のオリジナルステッカーさらに、「クロミ」のフェイスをデザインしたボックスタイプのスペシャルパッケージを採用。機能面では、耐衝撃構造、10気圧防水機能を備える。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653877