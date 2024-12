山口県では、県内外の学生等の県内就職・定着を促進するため、学生レポーターが企業内の様子や働く現場などを紹介する企業見学会をライブ配信し、企業の魅力を届ける「YAMAGUCHI推しカンパニーLIVE!LIVE!LIVE!」を令和6年12月13日(金)・12月20日(金)に開催します。

YAMAGUCHI推しカンパニーLIVE!LIVE!LIVE!

山口県では、県内外の学生等の県内就職・定着を促進するため、学生レポーターが企業内の様子や働く現場などを紹介する企業見学会をライブ配信し、企業の魅力を届ける「YAMAGUCHI推しカンパニーLIVE!LIVE!LIVE!」を令和6年12月13日(金)・12月20日(金)に開催。

1 開催日及び参加企業

開催日 :令和6年12月13日(金曜日)・12月20日(金曜日)

10時00分から16時00分

実施方法:オンライン(Zoomミーティング)

参加企業:・12月13日

日進工業株式会社(下松市)、中国水工株式会社(宇部市)、

社会福祉法人幸洋福祉会(下松市)

・12月20日

株式会社カワトT.P.C(岩国市)、山口日産自動車株式会社(山口市)、

株式会社西京銀行(周南市)、株式会社太陽コミュニケーションズ(萩市)

※訪問順に掲載

※各企業の出演時間等詳細は下記URLよりWEBサイトを確認してください。

※入退場は自由です。

○下記URL又はチラシ記載の二次元コードから、申込みできます。

(要事前申込)

申込フォーム: https://select-type.com/rsv/?id=8avqg8WK1Pg&c_id=370079

※申込は開催当日まで受け付けます。

2 内容等

学生レポーターが企業へ訪問し、人事・採用担当や若手社員に企業の魅力について取材します。

企業情報の配信後には、個別に企業の担当者と情報交換ができる延長戦ルームや企業理解度テストに答えてプレゼント当選のチャンス等、楽しみながら企業研究が行えます。

3 参加対象者

山口県での就職を考えている大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等の学生の方等

4 その他

参加は無料ですが、通信費等は参加者負担となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 企業の働く現場などを紹介!YAMAGUCHI推しカンパニーLIVE!LIVE!LIVE! appeared first on Dtimes.