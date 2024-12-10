ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëºÆ³«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³«Ëë£²Ï¢Àï¤ÇÅê¼êÉüµ¢¤Ë´ÆÆÄ¡Ö²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¡×
¡¡¡Ú¥À¥é¥¹¡ÊÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¡Ë¡áÂÓÄÅÃÒ¾¼¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥´¡¼¥à¥º¡¦¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£Ç£Í¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º¸¸ª¤ò¼ê½Ñ¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÂçÃ«¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÆ±Æü¡¢ÂçÃ«¤¬ÍèÇ¯£³·î¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³«Ëë£²Ï¢Àï¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¡£¡ÊÅêµå¤ò¡Ë£³·î¤Ë»Ï¤á¤Æ¡¢¡Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ë¡Ë£±£°·î¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£æÆÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£