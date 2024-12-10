Lowepro「プロタクティック」に4方向アクセス対応の大型バックパック アクセサリー取付用に多数のデイジーチェーンを装備
プロタクティック BP 450 AW III バックパック
ヴィデンダムメディアソリューションズ株式会社は、Loweproブランドのカメラバッグ「プロタクティックBP III」「プロタクティックライト」を12月13日（金）に発売する。
プロタクティックBP IIIシリーズ
上部、両側面、背面の4カ所から機材へと素早くアクセス可能なバックパック。生地として420Dオックスフォードナイロンや420Dナイロンダイヤモンドリップストップを採用。オールウェザーカバーなどにもリサイクル生地を使用している。
カラビナなどを取り付けられるループをバッグ表面やウエストベルトに装備。各種アクセサリーが取り付けられる。MOLLEやPALSポーチとの互換性もある。付属のウエストベルトは、単独のウエストポーチとしても運用できる。
他にも、通気性を高めたEVAバックパネルを採用。ノートPC収納時の保護性能をさらに高めるため、腰部の構造を強化したという。
プロタクティック BP 450 AW III バックパック
外形寸法：51×34.5×23cm 内形寸法：49×30×18.5cm PC収納部内形寸法：37×26×1.8cm 重量：2.95kg 収納目安：70-200mm F2.8レンズ付きのレンズ交換式カメラ1台、予備のレンズ交換式カメラ、交換レンズ8本など 付属品： クイックストラップ×2、ファスナー付きポーチ、ボトルポーチ、オールウェザーカバー 価格：7万1,750円
プロタクティック BP 350 AW III バックパック
外形寸法：47×31.5×19cm 内形寸法：44×27.5×14.5cm PC収納部内形寸法：33×22.2×1.6cm 重量：2.3kg 収納目安：24-70mm F2.8付きのレンズ交換式カメラ、交換レンズ6本など 付属品：クイックストラップ×2、ファスナー付きポーチ、ボトルポーチ、オールウェザーカバー 価格：6万3,000円
プロタクティック ライトシリーズ
プロタクティックに新たに加わったシリーズ。ロケハンや外出先での編集作業など、ちょっとした機材の持ち運びを考慮し、機能性とコンパクトさを兼ね備えたバッグとなる。
プロタクティック ライト SLX 120 AW III
外形寸法：17×30×16cm 内形寸法：15×28×10cm 重量：0.7kg 付属品：クイックストラップ×2、オールウェザーカバー 価格：3万3,850円
プロタクティック ライト SLX 110 AW III
外形寸法：17×24×16cm 内形寸法：15×22×10cm 重量：0.62kg 付属品：クイックストラップ×2、オールウェザーカバー 価格：2万9,350円
アクセサリー
プロタクティック ユーティリティーベルト III
外形寸法：23×9.5×73cm 重量：0.27kg 価格：1万3,500円
プロタクティック スマートフォンケース III
外形寸法：19×10×2.5cm 内形寸法：17×9×2cm 重量：0.07kg 価格：5,750円
プロタクティック ボトルポーチ III
外形寸法：22×10×10cm 内形寸法：21.5×9.5×9.5cm 重量：0.09kg 価格：6,850円
プロタクティック クイックストラップ III
外形寸法：37×3.3×1.0cm 重量：0.05kg 価格：4,500円