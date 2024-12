「+J」や「UNIQLO AND LEMAIRE」などのユニクロ人気コラボラインが復刻。幻のアウターやニットは必見！

ユニクロ 」は誕生40周年を記念し、過去のコラボコレクションの中から、特に人気の高かったアイテムを復刻版として日本限定で再販。12月20日(金)からは、「UNIQLO AND LEMAIRE( ユニクロ アンド ルメール)」のニットと「UNIQLO and Engineered Garments( ユニクロ アンド エンジニアド ガーメンツ)」のフリースが、日本全国の ユニクロ 店舗およびオンラインストアにお目見えします。

また、2025年1月1日(水)には、「+J(プラスジェイ)」のアウターやシャツがリバイバル。時を経ても色褪せない魅惑のコラボアイテムを、この機会にぜひ手に入れてみてくださいね。 ユニクロ 」人気のコラボコレクションを復刻復刻コラボでは、過去に好評を得た「UNIQLO AND LEMAIRE」「UNIQLO and Engineered Garments」「+J」の特別コラボコレクションのなかから、特に人気だったアイテムが再販されます。 ユニクロ の人気ライン「Uniqlo U」を手がける、クリストフ・ルメール氏と ユニクロ が初めて コラボレーション した2015年の「UNIQLO AND LEMAIRE」のニットアイテムや、伝説の コラボレーション である ジル・サンダー 氏による「+J」のアウターとシャツが復活するなど、見逃せない企画になっていますよ。「UNIQLO AND LEMAIRE」のニットが現代シルエットで再販ここからは再販アイテムを詳しく見ていきましょう。「UNIQLO AND LEMAIRE」の「WOMENラムクロップドセーター」(税込4990円)は、ボリューム感のある袖が特徴の暖かいプレミアムウールを使用したニットウェア。ヒップが隠れるロング丈の「WOMENラムVネックセーター ノースリーブ」(税込3990円)は、今季のトレンドに合わせたシルエットにアップデートされているといいます。両アイテムのカラーバリエーションは、『GREEN』『OFF WHITE』『NAVY』の3種類がラインナップ。エンジニアド ガーメンツ仕様のミリタリーチックなフリースも必見「UNIQLO and Engineered Garments」のコラボコレクションからは、古きよきアメリカのデザインをモダンにアップデートすることを得意とするエンジニアド ガーメンツと ユニクロ による、フリースがリバイバルしますよ。ミリタリーテイストをベースにデザインされた「MENコンビネーションフリースジャケット」(税込4990円)と「MENフリースプルオーバー」(税込2990円)は、素材の組み合わせやディテールワークを効かせたところが魅力。「MENコンビネーションフリースジャケット」のカラーは、『BLACK』『BEIGE』『OLIVE』の3種類です。「MENフリースプルオーバー」は、『BLACK』『OLIVE』『OFF WHITE』の3色展開。両アイテムとも、オンラインではXS〜4XLと幅広いサイズで展開されるため、ぜひチェックしてみてくださいね。また、同型をKIDSラインにした新商品も登場。小柄な方は、キッズサイズを狙ってみるのも良いかもしれません。「+J」の幻ダウンジャケットをゲットできるチャンス!惜しまれながらも終了してしまった ジル・サンダー 氏による「+J」ラインも、新年の幕開けとともにカムバック。「+J」の復刻レディースコレクションで注目したいのが、ボリュームのある襟と袖口がデザインポイントになっている、「WOMENハイブリッドダウンジャケット」(税込1万4900円)ですよ。このほかにも、仕立てのよさが際立つシャツジャケット「WOMENスーピマコットンシャツジャケット」(税込3990円) や、オーバーサイズシルエットの「WOMENスーピマコットンオーバーサイズシャツ」(税込3990円)」が登場。また、フード付きのメンズコレクションのアウター「MENハイブリッドダウンオーバーサイズパーカ」(税込1万7900円)や、「MENブロードシャツ」(税込3990円)も要チェックです。歴代の人気アイテムに再会できる、貴重なチャンスをお見逃しなく!40周年記念 復刻コラボ 特設ページhttps://www.uniqlo.com/参照元:株式会社 ユニクロ プレスリリース