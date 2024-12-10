フィギュア「B-style アズールレーン 千歳 夏陽燦々千歳」が楽天ブックスにて18%オフで販売中
【B-style アズールレーン 千歳 夏陽燦々千歳】
発売日：11月
価格：33,000円
セール価格：26,999円
【B-style アズールレーン 千歳 夏陽燦々千歳】
発売日：11月
価格：33,000円
セール価格：26,999円
楽天ブックスにて、フリーイングから発売中のフィギュア「B-style アズールレーン 千歳 夏陽燦々千歳」が特別価格で販売されている。セール価格は18%オフの26,999円。
本商品は、シューティングRPG「アズールレーン」に登場する重桜の軽空母「千歳」を1/4スケールで立体化したフィギュア。立体化のモチーフはバックスタイルがセクシーな水着姿の「夏陽燦々千歳」で、赤のセパレートタイプのコスチュームを纏っている。肩から体を覆うケープは透明素材を使用し、艶やかなボディラインを表現。ポージングはイラストを参考にしつつ、立体映えするようにアレンジされている。
【B-style アズールレーン 千歳 夏陽燦々千歳】
原型制作：盛蔵(Heartstrings)
制作協力：ドラゴンクラフト
塗装：yozakura
（敬称略）
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