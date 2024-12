【B-style アズールレーン 千歳 夏陽燦々千歳】発売日:11月価格:33,000円セール価格:26,999円

楽天ブックスにて、フリーイングから発売中のフィギュア「B-style アズールレーン 千歳 夏陽燦々千歳」が特別価格で販売されている。セール価格は18%オフの26,999円。

本商品は、シューティングRPG「アズールレーン」に登場する重桜の軽空母「千歳」を1/4スケールで立体化したフィギュア。立体化のモチーフはバックスタイルがセクシーな水着姿の「夏陽燦々千歳」で、赤のセパレートタイプのコスチュームを纏っている。肩から体を覆うケープは透明素材を使用し、艶やかなボディラインを表現。ポージングはイラストを参考にしつつ、立体映えするようにアレンジされている。

【B-style アズールレーン 千歳 夏陽燦々千歳】

原型制作:盛蔵(Heartstrings)

制作協力:ドラゴンクラフト

塗装:yozakura

(敬称略)

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.