³Þ°æ¿®Êå¥¢¥Ê¡¡¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î»£±Æ¤Ï¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯Ãí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¡Ê61¡Ë¤¬10Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾ðÊó¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡¡¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡×¤ÇÄ¹Ç¯¶¦±é¤·¤¿¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤Ëç¯æù¡Ê¤Ü¤¦¤³¤¦¡Ë¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÇÙ¤Ë¤âÅ¾°Ü¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹¤¯Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯11·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾®ÁÒ¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇEXILE¤ÎHIRO¤é¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¡£ÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤·¡¢9Æü¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£77ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Þ°æ¤Ï¡¢Àè·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¾®ÁÒ¥Ù¡¼¥¹¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ç±üÍÍ¤Î¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¹øÄË¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¤»¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯Ãí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¸å¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¡Ø¾®ÁÒ¥Ù¡¼¥¹¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï1999Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡×¤Ë22Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿³Þ°æ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Þ°æ¤Ï56ºÐ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¡¢¾®ÁÒ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êÆþ¤ê¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«2¥«·î¸å¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÉÂµ¤¤Ï¡È¸ÅÁã¡É¤Î¡Ö¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡×¤ÇÈ¯É½¡£¾®ÁÒ¤µ¤ó¤¬ç¯æù¡Ê¤Ü¤¦¤³¤¦¡Ë¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤³¤Î»þ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÙ¤«¤¯ÉÂ¾õ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¾ðÊó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò´¶¤¸¤Æ³Þ°æ¤â¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸«½¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£