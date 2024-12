HT100IV トラベラーセット

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの角型フィルターホルダー「HT100 IV」に対応した「HT100IV トラベラーセット」と「HT100IV ランドスケープベーシックセット」の2つのフィルターセットを12月5日(木)に発売した。

価格は、「HT100IV トラベラーセット」が9万3,500円、「HT100IV ランドスケープベーシックセット」が7万4,800円。

グラデーションの異なる2種類のGNDフィルターを同梱し、さまざまな撮影環境に対応できるとするフィルターセット。ゆるやかなグラデーションによる自然な描写が得られるソフトGND、輝度差の変化が急激な状況に対応できるハードGNDなどを同梱する。「HT100IV トラベラーセット」にのみ、全面NDフィルターの「ND64 100×100mm for HT100IV」が付属している。

専用の丸型フィルターとしてマグネット式CPLフィルターを採用。別売のマグネット式フィルターの装着にも対応する。

なお、フィルターホルダーの口径は82mmだが、付属ステップアップリングを使用することで、67mm/72mm/77mm口径のレンズにも装着可能。

HT100IV トラベラーセット

HT100IV ランドスケープベーシックセット

パッケージ内容

HT100IV Holder Magnetic Adapter Ring HT100IV-S82-M95 [in Frame] Premium Soft GND 0.9 100×150mm for HT100IV [in Frame] Premium Hard GND 0.9 100×150mm for HT100IV Magnetic Premium CPL 0# HT100 IV-M95 67-82mm step up ring 72-82mm step up ring 77-82mm step up ring [in Frame] ND64 100×100mm for HT100IV(トラベラーセットのみ)