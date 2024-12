JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、東京ディズニーランドのド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン 東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」フリーきっぷ

販売期間:2025年1月14日(火)から6月30日(月) ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

東京ディズニーランドでは、「イッツ・ア・スモールワールド」の愛らしいスタイルでデザインされたマーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を、約半年間の期間限定で、2025年1月15日より開催!

東京ディズニーリゾート®のアトラクションにマーベル・スタジオのキャラクターが登場するのは今回が初めてです。

「イッツ・ア・スモールワールド」は、ボートに乗ってディズニー映画に登場するさまざまなキャラクターや世界各国の子どもたち、動物たちに迎えられながら、“世界で一番幸せな船旅”を体験することができるアトラクション。

そんな「イッツ・ア・スモールワールド」で、グルートが仲間たちと休暇を過ごす様子が楽しめるように!

今回紹介するフリーきっぷは、そんな「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」のデザイン。

映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでおなじみのグルートを筆頭に、マーベル・スタジオの映画に登場するスーパーヒーローの仲間たちが一緒に描かれています。

普段は勇ましく、力強い表情を見せているスーパーヒーローたちが愛らしいタッチでデザインされたフリーきっぷ。

癒やしのデザインに注目です。

東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」デザイン。

ディズニーリゾートライン フリーきっぷの紹介でした。

マーベル・スタジオのキャラクター初登場!東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」まとめ マーベル・スタジオのキャラクター初登場!東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」まとめ 続きを見る

※売り切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」デザイン!ディズニーリゾートライン フリーきっぷ appeared first on Dtimes.