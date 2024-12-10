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¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó½Ð¿È¤Îºî²È¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ü¥ë¥Ø¥¹¡Ê1899¡Á1986¡Ë¡áPortrait of Jorge Luis Borges, by Annemarie Heinrich, 1967.
¡½¡½96Ç¯¤ÎÂÐÃÌ¡Ê¡ÖÀï¸å¤ÎÊ¸³Ø¤ÎÇ§¼±¤ÈÊýË¡¡×Æ±¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¾¤µ¤ó¤Ï¶áÂå¤ÎÆüËÜÊ¸³Ø¤¬¡ÖÀ¸¤À¸¤¤·¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¡ÖÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×»þÂå¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÌî´Ö¹¨¤Î¡Ø¿¿¶õÃÏÂÓ¡Ù¤äÂç²¬¾ºÊ¿¤Î¡ØÌî²Ð¡Ù¤Ê¤É¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àï¸åÊ¸³Ø¤Î°ì»þ´ü¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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