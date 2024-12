豊洲に「セサミストリートマーケット」待望の2号店がOPEN。ここだけのエルモの顔型ワッフルは必食だよ！

セサミストリートのオフィシャルストア「 SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット) 」の待望の2号店『アーバンドック ららぽーと豊洲店』が、12月19日(木)オープン。豊洲店限定のカフェメニューやグッズをはじめ、ブランド初のペットアイテムも先行販売されますよ。「セサミストリートマーケット」が豊洲にOPENTM and © 2024 Sesame Workshop2023年11月にオープンした「セサミストリートマーケット」は“Discover Sesame Street World”をコンセプトに、カフェ、物販、ワークショップを中心に構成された、世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストアです。

池袋サンシャインシティ店に続く2号店『アーバンドックららぽーと豊洲店』は、ウッドデッキに面した約100坪の広くて明るい店内に400種類以上の豊富なアイテムが勢ぞろい。店内46席、テラス24席のゆったりとしたカフェテリアも設置されます。かわいいワッフルは必食!店舗限定メニューをチェックTM and © 2024 Sesame Workshopカフェメニューは1号店で展開中の全メニューに加え、豊洲店でしか味わえないメニューもラインナップ。その一部をご紹介します。「アメリカンワッフル」(税込1280〜1680円)は、エルモまたはクッキーモンスターの形が選べるワッフルがキュート。定番のホイップバター、キャラメリゼバナナ、バニラアイスなどのデザート系、フライドチキンやベーコンと合わせたお食事系が味わえます。TM and © 2024 Sesame Workshop他にも、食べ応えのある「ミートボールスパゲッティー」(税込1760円)、TM and © 2024 Sesame Workshopニューオーリンズの代表料理「ジャンバラヤ」(税込1680円)、TM and © 2024 Sesame Workshop甘じょっぱいドーナツ「メープルベーコン」(税込410円)、TM and © 2024 Sesame Workshopボリューミーなサンドウィッチ「リンゴゴルゴンゾーラベーコン」(税込880円)、TM and © 2024 Sesame Workshop寒い日にうれしい「オニオングラタンスープ」(税込770円)などがお目見えします。お土産&ギフトにぴったりな豊洲店限定アイテムTM and © 2024 Sesame Workshop人気アイテム「ぬいぐるみ用マフラー」(税込2310円)には、豊洲店限定カラーが新登場。エルモ、クッキーモンスターなどSサイズのぬいぐるみ全キャラクターに対応しているので、これからの季節にぴったり。池袋店のカラーとペアルックを楽しむのもおすすめです。※ぬいぐるみ本体は別売りです。TM and © 2024 Sesame Workshopドーナツを食べるキャラクターたちがかわいい「ドーナツショップバンダナ(オフホワイト/ブラウン)」(各税込1320円)、立体感のあるデザインの「ピンズ」(税込990円)は、プチギフトやお土産に◎また、豊洲店ではオープンを記念して、開店初日から先着で限定バルーンをプレゼント。ショップとカフェで税込2200円以上(※合算も可能)お買い上げの方には、限定ステッカーがプレゼントされるのだとか。※いずれも数量限定、無くなり次第終了。TM and © 2024 Sesame Workshopさらに、ブランド初のペット用シリーズが登場。ラテックストイやリードなどが豊洲店で先行販売されますよ。※池袋サンシャインシティ店、各オンラインストアでは12月26日(木)発売。ここだけのメニューやグッズが気になる人は、チェックしてみてくださいね。■セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店住所:東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 区画番号1791営業時間:10:00〜21:00(L.O.20:00)セサミストリートマーケット公式通販サイトhttps://sesamestreetmarket.jp/Default.aspx参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース