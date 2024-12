米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャーセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は2024年12月4日(米国時間)、「Enhanced Visibility and Hardening Guidance for Communications Infrastructure|CISA」において、中国関連の脅威アクターが大規模かつ広範囲なサイバースパイ活動を行うために、主要なグローバル通信プロバイダーのネットワークを侵害していると警告した。

この脅威に対抗するため、CISAは米国家安全保障局(NSA: National Security Agency)、米国連邦調査局(FBI: Federal Bureau of Investigation)、オーストラリア通信電子局(ASD: Australian Signals Directorate)のオーストラリアサイバーセキュリティセンター(ACSC: Australian Cyber Security Centre)、カナダサイバーセキュリティセンター(CCCS: Canadian Centre for Cyber Security)、ニュージーランド国立サイバーセキュリティセンター(NCSC-NZ: New Zealand National Cyber Security Centre)と共同で、ネットワークデバイスを強化するベストプラクティスをまとめた強化ガイダンスを公開している。Enhanced Visibility and Hardening Guidance for Communications Infrastructure|CISA