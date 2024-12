グラビアアイドルの山岡雅弥さんが写真集『MIYABI blue』(講談社)の発売記念イベントを8日、書泉ブックタワーで開催した。 写真集を出すことが夢だったという山岡さんに感想を聞くと「写真集を出せたことに嬉しさと感謝があります。初めての写真集を奄美大島で大好きな自然と戯れながら撮れたことが嬉しかった。10代のうちに写真集を出すのが夢だったので周りからは『よかったね』と言ってもらうことが多かったで

