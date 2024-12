中村彼方氏がプロデュースする7人組アイドルグループ「RealRomantic」が10日、1st EPリード曲『BLOOMING』をデジタルリリースした。2025年1月5日には渋谷ストリームホールでデビューイベントを開催する。 株式会社アップドリームと株式会社ブシロードミュージックが共同で始動したこのプロジェクトは、「少女時代」や「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」など数々の楽

