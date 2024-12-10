９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．３７ドル（＋１．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６８５．８ドル（＋２６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２１．６セント（＋１０３．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９０．００セント（－３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．０６（＋２．７２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．３７ドル（＋１．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６８５．８ドル（＋２６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２１．６セント（＋１０３．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９０．００セント（－３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．０６（＋２．７２）
出所：MINKABU PRESS