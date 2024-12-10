¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÃæÆü¤ÎÆâÌî¼ê¡¦ÀÐ³À²í³¤¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ø¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¹âÂ´¤«¤é8Ç¯´ÖºßÀÒ¤·ÄÌ»»131»î¹ç½Ð¾ì
¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÃæÆü¤ÎÆâÌî¼ê¡¦ÀÐ³À²í³¤¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ø¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¹âÂ´¤«¤é8Ç¯´ÖºßÀÒ¤·ÄÌ»»131»î¹ç½Ð¾ì
¥×¥íÌîµå¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬9Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆü¤ÏÀÐ³À²í³¤Áª¼ê¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢³ÚÅ·¤Î°ËÆ£çý±ûÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÌî¼ê¤ÎÀÐ³ÀÁª¼ê¤Ï2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÃæÆü¤Ø¤ÈÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.162¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢ÂÇÎ¨.259¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢23ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ³ÀÁª¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¹âÂ´18ºÐ¤ÇÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8Ç¯´Ö°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µåÃÄ¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢1ÈÖ¤ÎÎå¤ß¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¡£ÆþÃÄ¤·¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£