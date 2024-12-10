１０日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１２：３０ 豪・豪中央銀行政策金利発表
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，ギグワークス<2375>，サトウ食品<2923>，ポールＨＤ<3657>，ネオジャパン<3921>，ジャストプラ<4287>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，アイモバイル<6535>，浜木綿<7682>，ＧＥＮＤＡ<9166>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１２：３０ 豪・豪中央銀行政策金利発表
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，ギグワークス<2375>，サトウ食品<2923>，ポールＨＤ<3657>，ネオジャパン<3921>，ジャストプラ<4287>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，アイモバイル<6535>，浜木綿<7682>，ＧＥＮＤＡ<9166>
出所：MINKABU PRESS