　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万9310円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40326.97円　　ボリンジャーバンド3σ
39824.78円　　ボリンジャーバンド2σ
39322.59円　　ボリンジャーバンド1σ
39310.00円　　10日夜間取引終値
39242.00円　　5日移動平均
39160.50円　　9日日経平均株価現物終値
38910.00円　　一目均衡表・基準線
38820.40円　　25日移動平均
38715.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38710.00円　　一目均衡表・転換線
38661.35円　　200日移動平均
38377.73円　　75日移動平均
38318.21円　　ボリンジャーバンド-1σ
37816.02円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37313.83円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース