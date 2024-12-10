日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万9310円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40326.97円 ボリンジャーバンド3σ
39824.78円 ボリンジャーバンド2σ
39322.59円 ボリンジャーバンド1σ
39310.00円 10日夜間取引終値
39242.00円 5日移動平均
39160.50円 9日日経平均株価現物終値
38910.00円 一目均衡表・基準線
38820.40円 25日移動平均
38715.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38710.00円 一目均衡表・転換線
38661.35円 200日移動平均
38377.73円 75日移動平均
38318.21円 ボリンジャーバンド-1σ
37816.02円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37313.83円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40326.97円 ボリンジャーバンド3σ
39824.78円 ボリンジャーバンド2σ
39322.59円 ボリンジャーバンド1σ
39310.00円 10日夜間取引終値
39242.00円 5日移動平均
39160.50円 9日日経平均株価現物終値
38910.00円 一目均衡表・基準線
38820.40円 25日移動平均
38715.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38710.00円 一目均衡表・転換線
38661.35円 200日移動平均
38377.73円 75日移動平均
38318.21円 ボリンジャーバンド-1σ
37816.02円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37313.83円 ボリンジャーバンド3σ
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