ヒグチアイが、来年1月から放送開始のTBSドラマストリーム『地獄の果てまで連れていく』主題歌に新曲「雨が満ちれば」を書き下ろした。同ドラマはTBS深夜ドラマ枠「ドラマストリーム」にて2025年1月14日よる11時56分にスタートする佐々木希&渋谷凪咲による残酷で美しい復讐劇。高校時代、「人殺しの娘」と揶揄されていた主人公・橘紗智子(佐々木希)。唯一の味方となってくれた、天使のような優しい笑顔の花井麗奈(渋谷凪咲)には、人を簡単に殺めてしまう殺人鬼の顔が潜んでいた。復讐に人生を捧げた一般人はモンスターを破滅に追い込むことができるのか──というストーリーだ。

TBSドラマストリーム『地獄の果てまで連れていく』

[放送・配信日時]

地上波放送: 1月14日(火)よる11:56スタート

毎週火曜よる11:56〜0:26(※一部地域をのぞく)

地上波放送後、「TVer」「TBS FREE」にて1週間見逃し配信

[スタッフ]

製作 「地獄の果てまで連れていく」製作委員会

制作プロダクション TBSスパークル

脚本:イ・ナウォン

プロデューサー:天宮沙恵子 浅野敦也

配信プロデューサー:齊藤彩奈 パリーク亜門 杉山香織

演出:松田礼人 坂上卓哉 尾本克宏 實光美々佳

主題歌 ヒグチアイ「雨が満ちれば」(ポニーキャニオン)

[出演者]

橘紗智子:佐々木希

花井麗奈:渋谷凪咲

花井誠:井上祐貴

飯田ゆうき:吉澤閑也

黒川稔:板尾創路



■あらすじ

主人公の橘紗智子(たちばな・さちこ)が、悪魔のように非情なモンスター・花井麗奈(はない・れな)に復讐を誓う、命がけの復讐ドラマ。

高校時代、「人殺しの娘」と揶揄されていた紗智子の唯一の味方となってくれた麗奈。だが、麗奈の天使のような優しい笑顔の裏には、人を簡単に殺めてしまう殺人鬼の顔が潜んでいたのだ。紗智子とその父に殺人の罪を着せ、紗智子の父の命をも奪った麗奈。それから14年、顔も過去も全てを変えた紗智子は、新米母となった麗奈と再び対峙する。「生き地獄を味わわせてやる」と、紗智子はベビーシッターとして麗奈の家庭に入り込む。

復讐に人生を捧げた一般人はモンスターを破滅に追い込むことができるのか・・・挫折と葛藤を繰り返す、壮絶な復讐劇が始まる――。



[公式サイト]https://www.tbs.co.jp/jigokunohate_tbs/

[公式 X]@drama_streamtbs

[公式 Instagram]tbs_drama_stream

[公式 TikTok]@drama_stream_tbs

ハッシュタグ:#地獄の果て

<HIGUCHIAI ALL TIME BEST LIVE "元気じゃなくてもまた会いましょう>

日時:2024年12月14日(土) 開場17:00 / 開演18:00

会場:東京国際フォーラム ホールC

https://www.t-i-forum.co.jp/visitors/facilities/c/

info:SOGO TOKYO http://www.sogotokyo.com/

チケットSOLD OUT

<HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう">

- BAND -

2025年2月15日(土) 名古屋 THE BOTTOM LINE

open 16:30 / start 17:00 全席指定 ¥5,800(税込)+1D Info:SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100



2025年3月30日(日) 大阪 GORILLA HALL OSAKA

open 16:30 / start 17:00 全席指定 ¥5,800(税込)+1D Info:SOUND CREATOR 06-6357-4400



- SOLO -

2025年1月26日(日) 高松 オリーブホール

open 15:30 / start 16:00 全席指定 ¥5,000(税込)+1D Info:デューク高松 087-822-2520



2025年2月08日(土) 広島 Live Juke

open 17:00 / start 16:30 自由席 ¥4,500(税込)+1D Info:YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571



2025年2月09日(日) 福岡 Gate’s7

open 15:30 / start 16:00 自由席 ¥4,500(税込)+1D Info:BEA 092-712-4221



2025年3月02日(日) 仙台 retro Back Page

open 17:30 / start 18:00 自由席 ¥4,500(税込)+1D Info:GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info



2025年3月15日(土) 札幌 時計台ホール

open 18:00 / start 18:30 自由席 ¥4,500(税込) Info:WESS info@wess.co.jp



2025年3月20日(木祝) 沖縄 OutPut

open 16:30 / start 17:00 全席指定 ¥4,000(税込)+1D Info:Livehouse Output 098-943-7031



2025年3月23日(日) 新潟 ジョイアミーア

open 16:30 / start 17:00 自由席 ¥4,500(税込)+1D Info:FOB新潟 025-229-5000



2025年3月29日(土) 長野市芸術館 アクトスペース

open 17:30 / start 18:00 全席指定 ¥5,000(税込) Info:FOB新潟 025-229-5000



2025年4月11日(金) 東京 北沢タウンホール

open 18:30 / start 19:00 全席指定 ¥5,000(税込) Info:SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

and more...



《12/15(日)10:00チケット一般発売》

e+ https://eplus.jp/higuchiai/

ぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/

ローソン https://l-tike.com/higuchiai/

挫折と葛藤を繰り返す、愛憎渦巻くスリリングで壮絶な復讐劇をさらに彩る主題歌「雨が満ちれば」は、作詞作曲をヒグチアイが、編曲を映画『あのコはだぁれ?』主題歌「誰」でもタッグを組んだサクライケンタが手掛けた。全身全霊で復讐に明け暮れる紗智子の憎悪や苦悩、痛み、揺らぐ心情を独特な歌詞と歌声でよりリアルに表現し、物語の光と闇を感じさせる楽曲に仕上がっている。なお、ヒグチアイがTBSドラマの主題歌を担当するのは初めて。ドラマのために書き下ろした新曲「雨が満ちれば」が、物語のダークな世界観を盛り上げる。楽曲のリリース情報など詳細は追ってアナウンスされるとのこと。なお、ヒグチアイが今週末12月14日に東京国際フォーラム ホールCにてワンマンライブ<HIGUCHIAI ALL TIME BEST LIVE "元気じゃなくてもまた会いましょう>を開催するが、こちらはすでにソールドアウト。来年1月からは全国ツアー<HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう">を開催する。同ツアーは、バンド編成で名古屋、大阪にて開催するワンマンライブと、弾き語りで全国9箇所を廻るワンマンライブの計11公演が現時点で発表されている。◆ ◆ ◆◾︎ヒグチアイコメント誰かに復讐したいと思ったことはありますか? わたしはあります(突然の告白)。でも、復讐が叶う前にそう思う気持ちが消えてしまったんです。人生で一番わたしを傷つけた人だったのに。それほど、人を憎む気持ちを持ち続けるのって難しい。自分の中の黒い部分と共存する光を見つめながら書きました。ぜひ聴いてください。◆ ◆ ◆