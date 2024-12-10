ÅìÍÎÂçÃË½÷¼ç¾¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÂçµÜ²ÃÆþ¡Ö¥Á¡¼¥à¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¤â»É·ã
¡¡ÅìÍÎÂç³Ø¤Ï9Æü¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÈWE¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿Áª¼ê8Ì¾¤Î¹çÆ±²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡8Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÃæ»³¹·Âç¼ç¾¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÍî¹ç°ÍÏÂ¼ç¾¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤Ø¤È²ÃÆþ¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÊÃæ»³¡Ë¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÍî¹ç¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÄ«²â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÈÄÁÒ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ç¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö°ì½ï¤Î¸òÎ®¤È¤«¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÍî¹ç¡Ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÈÄÁÒ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î³ØÉô°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤âÄ«²â¤Ø¡£¡Ö²ñ¤¦µ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢½÷»ÒÉô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ËÆþ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæ»³¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¾Áª¼ê¤È¤âÆ±¤¸¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²ÃÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçµÜ¤ÏÍèµ¨¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥àÊÑ³×¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö³¤³°¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤³¤È¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæ»³¤¬°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤ì¤Ð¡¢ÂçµÜV¤Ç¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍî¹ç¤â¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤âÀ¤³¦¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¾Áª¼ê¤¬¤Þ¤º¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçµÜ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ÎÌÌ¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¤Ç·ã¤·¤µ¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤Ë¤Ä¤±¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂçµÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæ»³¡Ë¡¢¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂçµÜV¤Ë¤Ï¶¯¤µ¡¢Àï¤¦ÉôÊ¬¤¬¼«Ê¬¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤â¾¯¤·¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤Î´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤Ë·Ò¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÍî¹ç¡Ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÃæ»³¹·Âç¼ç¾¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÍî¹ç°ÍÏÂ¼ç¾¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤Ø¤È²ÃÆþ¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÊÃæ»³¡Ë¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÍî¹ç¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ÂçµÜ¤ÏÍèµ¨¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥àÊÑ³×¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö³¤³°¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤³¤È¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæ»³¤¬°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤ì¤Ð¡¢ÂçµÜV¤Ç¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍî¹ç¤â¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤âÀ¤³¦¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¾Áª¼ê¤¬¤Þ¤º¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçµÜ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ÎÌÌ¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¤Ç·ã¤·¤µ¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤Ë¤Ä¤±¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂçµÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæ»³¡Ë¡¢¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂçµÜV¤Ë¤Ï¶¯¤µ¡¢Àï¤¦ÉôÊ¬¤¬¼«Ê¬¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤â¾¯¤·¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤Î´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤Ë·Ò¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÍî¹ç¡Ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£