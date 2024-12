親の金にすがり、高級品を買いまくる…中国のZ世代「月光族」15の特徴…ほかに「ATM奴」「コウ老族」も

ビジネスパーソンをはじめ日本でもその扱いの是非について話題になることが多いZ世代。いままでの世代とは圧倒的に異なる特徴やマネジメントの仕方など、ニュースでもたびたびとりあげられることが多くなっています。

いっぽう、お隣の国、中国でも日本と同じくZ世代のその激しい動向に注目が集まっているようで…。SNSでは「@May_Roma」(めいろま)として活動し、元国連職員で海外事情にも明るい谷本真由美氏が、その驚きの実情について解説します。

*本記事は谷本真由美『世界のニュースを日本人は何も知らない6』から抜粋・再編集したものです。

中国のZ世代を日本にたとえると

最近の中国や海外では、1997年から2012年に産まれたZ世代の動向が注目されています。彼らの多くが月末までに給料の大半を使ってしまうのですが、そんな若者たちは中国では「月光族」と呼ばれています。

「月光族」は親世代と異なり消費に熱心で、刹那的な生き方をしており、結婚や出産には興味がなく貯金もしません。

コンサルティングファームのKANTAR(カンター)が2021年に発表したレポート「創造性はどのようにしてZ世代と低層都市の消費者を獲得できるか」(How can creativity win Gensan low-tier city consumers)によれば、なんとこの世代は2025年までに中国で2000万人に及ぶとされており、中国の消費の半分をこの世代が占めるようになる見通しです。

中国中央電視台(CCTV)の2021年の報道によれば、もっとも豊かな大都市の若者の5人に2人が「月光族」だといいます。

シンガポールの公共放送局CNAのドキュメンタリー「中国における愛と愛のなさ」(Love〈less〉In China:)では、中国の恒生銀行のチーフエコノミストであるダン・ワン氏が「月光族は比較的新しい現象で、若者は収入のすべてを使ってしまううえに、オンラインで借金をしている」と指摘しています。

「月光族」の特徴は、次の通りです。

・最新型のiPhoneを所有

・食事を抜いてもコーヒーを飲む

・空腹でも最新型のバッグを買う

・とにかくおしゃれな服を買うのが大好き

・美容に熱心

・美容整形や化粧に金を使う

・デジタル技術に精通している

・旅行にお金を使う

・メイクに熱心

・パーティーやバー、外食が大好き

・アニメ、漫画、ゲーム、ラノベが好き

(ACGN=中国語圏の日本の二次元文化の総称)

・ウイスキーやカクテルを大量に消費する

・芸能ネタが大好きで日本や韓国の芸能にもくわしい

・漢服(Hanfu)など中国古代の文化や歴史を好む

・人とつるむのが嫌い

ニュースサイトJing Daily(京日報)の2024年3月13日の記事「中国の月光族の新興は贅沢にどんな意味をもたらすか」(What the rise of China’s‘moon light clan’means for luxury)では、中国の高級品の15%を購入しているのは、なんと「月光族」に当たるZ世代だと指摘しています。

「月光族」は生活必需品ではない美容が娯楽になっており、ニュースサイト「36Kr」によると中国のZ世代にはネイルアートが人気で、2024年2月には中国の動画サイト「抖音」(ドウイン/Douyin)の高成長ビューティーカテゴリーで第2位となりました。

つまりネイルアートはショッピングや飲食と同じような、身近な娯楽になっているわけです。22〜40歳以上の女性の半数超が年4回以上の頻度で利用し、近年は国産ブランドの展開する店が人気で、チェーン店ではInNail(インネイル)やNaillook(ネイルルック)が有名です。

競争が激しいのでマッサージなどの追加サービスや独自のネイルアートをセットにする店舗が急増中。

とはいえお値段は安くはなく、都市部だと通常は100元(約2000円)ほどのネイルアートは旧正月の時期になるとなんと1800元(約3万8千円/2024年10月時点)にまで高騰します。

お金はないのに、消費に熱心な月光族

「月光族」の遊び方は派手です。たとえば北京の20代男性、ジンさんは教員ですが週末はクラブやバーに通うのが常。タクシー代なども入れると、一晩で1万6千円(日本円換算)ほど使うため、貯金がほとんどありません。

さらに1日の労働時間が10時間を超えるため、翌日の仕事の準備や睡眠時間の確保で一日が終わり、配偶者を探すこともできません。

ジンさんは「自分の生活の維持すら大変なのに、妻や子どもの生活を保証するなんて考えられない」と言います。

「月光族」は「コウ老族」とかぶっているともされます。これは生活費や娯楽費が足りないために、自分の親や祖父母の貯金や年金にたかる若者を指します。

また彼らの中には「ATM奴」(ATM奴隷)と呼ばれる人々もいます。これは彼氏や彼女、夫や妻に延々と貢ぐ人のことを指します。

ちなみにこのような消費に熱心なZ世代は、台湾やシンガポールでは「草莓族」(いちご族)とも呼ばれています。彼らは高級品の消費に熱心ないっぽうで、忍耐力がなく精神的に弱く、プレッシャーや厳しい状況に非常に弱いとされています。

また、ここまでご紹介してきた中国のZ世代の傾向を日本に置き換えると、バブル期の「新人類」「氷河期世代」「ゆとり世代」をすべて合わせたような世代となります。

バブル世代のようにアッシー君やメッシー君のような存在がおり、高級品の消費に熱心で、海外旅行や外食先に消費しまくり、結婚は先送り、そのため経済状況は厳しくなるいっぽうで貯金もなくお金が足りないので親に頼り、自分の家も買えず、その割には精神的に弱く勤労意欲も低い“ゆとり世代的”なマインド。

さらに、中国共産党によるインターネットの海外情報の遮断により、若い世代のなかにはGoogle、YouTubeの存在すら知らない若者もいると谷本氏は指摘し、そのためむしろ政府を支援する姿勢を取る場合も多いといいます。

