¤³¤ÎÉþÁõ¡¢·ëº§¼°¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡©¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇò·Ï¥É¥ì¥¹¤¬ÊªµÄ¡ÖÇò¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¥ë¡¼¥ëÉÔÍ×¡×¢ªËÜ¿Í¡Ö¤ªÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¡×¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤ÎÉþÁõ¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤ÇµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬Åê¹Æ¤·ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ
ÂçÃ«¤ÏX¤Ç¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿ºÝ¤ÎÉþÁõ¤È¤·¤Æ¡¢Çö¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÇÇò¤Ã¤Ý¤¤¥É¥ì¥¹¤ËÆ±·Ï¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë·ëº§¼°¤Ç¤Ï¡¢¼çÌò¤Î¿·ÉØ¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Çò¤¤Éþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢Çò·Ï¤Î¥É¥ì¥¹ÃåÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê»þ¤ËÃå¤Á¤ã¤À¤á¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤ª¾¤¤·Êª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤±¤ì¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÇò·Ï¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¡Ä¡×¡ÖÉáÃÊÃå¤ëÊ¬¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¤¤±¤É·ëº§¼°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿Â¦¤Ç¤½¤Î¿§¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¤«¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥Ê¡¼Åª¤Ë¤â¼çÌò¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤â¼ºÎé¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÇÛÎ¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸Æ¤ó¤ÀÊý¤¬Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÃ«¤Ï9Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¼°¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÎ¿Í¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æº£¤ÏYouTube¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¡Ê¶È³¦¤ÎÊý¡Ë¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¤ÏÀ½ºîÃæ¤ËÍ§¿Í¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿§Ì£¤ÎÇÛÎ¸ÉÔÂ¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ªÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£