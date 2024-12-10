¾åÇòÀÐË¨²»¡¡ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï?¼ê·Ú¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¡Ä¥·¥½¥ó¥Ì¡¦Ä¹Ã«Àî¡Ö¤½¤ì¤ÏÎÁÍý¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡Ä?¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê26¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²¿¤«¡È¥ª¥â¥·¥í¤¤¥³¥È¡É¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÀ°ÕÎÁÍý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹±Îã´ë²è¡ÖÇò¤´ÈÓ¤Ë¥ï¥ó¥Ð¥ó¤·¤¿¤éÈþÌ£¤¤¥â¥Î¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¾åÇòÀÐ¡£¥·¥½¥ó¥Ì¡¦Ä¹Ã«ÀîÇ¦¤«¤é¡ÖË¨²»¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ï¥ó¥Ð¥ó¥é¥¤¥¹¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ²ÚÎÁÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÌ£Ç»¤¯¤Æ¥ª¥¤¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¤¬¤«¤Ê¤¦¡£¥ï¥ó¥Ð¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ¼ÆÀ¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿ÍÊÂ¤ß¤Ë¡×ºî¤ë¤È¤·¤¿¡£ÆÀ°ÕÎÁÍý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¤¢¤È¡ÖÆÚ¥¥à¥Á¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÇòÀÐ¤¬¡ÖÆÚ¤È¥¥à¥Á¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¤È¼ê·Ú¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤ì¤ÏÎÁÍý¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡Ä?¡×¤È»×¤ï¤º»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£