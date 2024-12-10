¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛàÌ¾ÌçáÅìÍÎÂç¡¦¼ò°æ´ÆÆÄ¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¶¯¤¤³Ð¸ç¡ÖºòÇ¯°Ê¾å¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È´íµ¡´¶¤Ç¡×
àÅ´º°¤Î¥¿¥¹¥á¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï·òºß¤À¡£ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅìÍÎÂç¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Çò»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÁÔ¹Ô²ñ¤ò³«ºÅ¡£¼ò°æ½Ó¹¬´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£±£¹Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Î¹¹¿·¡£¾å°Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½Ð±À±ØÅÁ£±£±°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£±£³°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç³ØÆâ¤Î±þ±ç¥à¡¼¥É¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÃëµÙ¤ßÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤Ë¤ÏÌó£¶£°£°¿Í¤¬»²²Ã¡£Ìó£³Ê¬¤Î£²¤Î£´£°£°¿Í¤Ï³ØÀ¸¤Ç¡¢È¢º¬Ï©¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆ±Âç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¡ÊÌó£³£°Ê¬¡Ë¤Î²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç£±£´°Ì¤ËÄÀ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç£´°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢£±£¹Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤âºòµ¨¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ÇÈ¢º¬Ï©¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Æ±ÂçÆâ¤«¤é¡Ö²¿¤È¤«¤¤¤¤Êó¹ð¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï²¼ÇÏÉ¾¤¬¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£´°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£°£¹Ç¯¤«¤é£±£¹Ç¯Âç²ñ¤Ï£±£±Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢£´ÅÙ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂÊÂ¤ß¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯°Ê¾å¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È´íµ¡´¶¡¢¤½¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ì¾Ìç¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤ÆÈ¢º¬Ï©¤ËÎ×¤à¡£