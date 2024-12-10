¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤òËÉ¤°ÊýË¡¡ÚÅß¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡Û
ÆÍÁ³¤Î¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤Ç²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÎÂÐ½è¤¬¤½¤Î¸å¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£µßÌ¿½èÃÖ¡¦±þµÞ¼êÅö¤Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤ò¼é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò´Þ¤á¡¢¿È¶á¤Ê´í¸±¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤¬³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë½ñÀÒ¡¢¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¿´ÇÙÄä»ß¤·¤¿¿Í¤Ø¤ÎµßÌ¿½èÃÖ¤«¤é¡¢´í¸±À¸Êª¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¡¢ÆÍÁ³¤ÎºÒ³²¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÀ¸¤¤ëÃÎ·Ã¡×¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¿Þ´Õ¡ÙÂè3¾Ï¡Ö¥±¥¬¡¦»ö¸Î¤«¤é¤¤¤Î¤Á¤ò¼é¤ë¡×¤«¤é¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¶²ÉÝ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Åß¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ÇµÞÁý¤¹¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï¡©
´¨¤¤µ¨Àá¤Ï¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥È¥¤¥ì¤Ç¤¿¤ª¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Éô²°¢ª´¨¤¤Ã¦°á½ê¢ªÇ®¤¤¤ªÉ÷Ï¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÃ»»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë´¨ÃÈº¹¤Î·ã¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·ì°µ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ê²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤¬¤¿¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡©
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤Õ¤»¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤ÏÃ¦°á½ê¤ä¥È¥¤¥ì¤Ë¾®¤µ¤ÊÃÈË¼´ï¶ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢´¨ÃÈº¹¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¡¢²ÈÂ²¤¬¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä
¤Ç¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¡¢²ÈÂ²¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ½è¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌäÂê¡Û
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª
¤Þ¤º¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¡ ¿å¤ò¤«¤±¤ë
¢ ¤ªÅò¤ò¤«¤±¤ë
£ ´é¤ò¤¿¤¿¤¯
¡ÚÀµ²ò¡Û
¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¿Í¤¬¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´é¤ò¤¿¤¿¤¯
¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£´é¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
È¿±þ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤ª¤Ü¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤ªÅò¤ò¤Ì¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÓÉÛ¤ÇÂÎ¤ò¤¯¤ë¤ß¤Þ¤¹¡£
°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ò»Ò¤É¤â¤ÎÎÏ¤ÇÍáÁå¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢²È¤ËÂç¿Í¤¬¤¤¤ì¤ÐÍáÁå¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Õ¤À¤ó¤É¤ª¤ê¤Î¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐµßµÞ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¶»¹ü°µÇ÷¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Î¤Ü¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤è¤·¡¢¿å¤ÇÎä¤ä¤½¤¦¡ª¡×¤È¿å¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏNG¡£¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¸ý¤Ë¿å¤¬Æþ¤ë¤ÈÃâÂ©¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÅò¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤µ¤é¤Ë°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¿Þ´Õ¡Ù¡Ê´Æ½¤¡§ÃÓ¾å¾´¡¢º£ÀôÃéÌÀ¡¢¹ñºê¿®¹¾¡¢À¾Îµ°ì¡¡Ê¸¡§ÂìÇµ¤ß¤ï¤³¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¸Þ·î½÷¥±¥¤»Ò¡¢¼¼ÌÚ¤ª¤¹¤·¡¡¥Þ¥ó¥¬¡§²£»³Î»°ì¡Ë¤òÈ´¿è¡¦°ìÉô²ÃÉ®½¤Àµ¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£