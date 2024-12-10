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Rowan tore the paper in half in front of them.
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He tore a ligament in his left knee last month.
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The fabric is very thin and tears easily.
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I tore up all the letters she had sent me.
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He decided to tear up the contract.
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The building was torn apart by last night¡Çs airstrike.
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The issue is tearing the country apart.
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It tears me apart to see animals suffer.
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Mia was torn between having a family and a career.
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I don¡Çt think I can tear him away from the TV.
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Luke tore off his clothes and jumped onto the bed.
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The owner had to tear down the old house.
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Peter suddenly tore into the room.
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A mudslide tore through the town, killing at least three people.
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