英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

tear

〜を引き裂く、裂ける、破れる、〜を引きはがす

◆tear downの形で)(建物)を取り壊す

(猛烈な勢いで)動く、進む

tear:up、apart、away、off、downなどの副詞と結びつく

tear(「涙」のtearとの発音の違いに注意)の基本的な意味は 岼き裂く」だが、これを知っているだけでは不十分。

tearはupやapartなど、特定の副詞と結びついて使われることが多い。以下に代表的なパターンをまとめておこう。

いずれも「引き裂く」「引きはがす」というtearの意味と、副詞の表すイメージを合わせて理解しよう。

また、tearはtear-tore-tornと活用するが、受け身のbe tornは「引き裂かれている」から転じて「(何かと何かの間で)迷っている」などの意味でも使われる。

【tear+副詞の代表的な例】

・tear + up

「〜ビリビリに破く、ズタズタに引き裂く」など

*「up=完全に」⇒完全に引き裂いてしまうイメージ

・tear + apart

「〜をバラバラに壊す、裂いて分ける」「(関係を引き裂く発想から)分断させる」など

*「apart=バラバラに」⇒2つに引き裂いて離すイメージ

・tear + away

「(楽しんでいるものなどから)引き離す」

*「away=遠ざける」⇒引き裂いて遠ざけるイメージ

・tear + off

「服を脱ぎ捨てる、急いで脱ぐ」

*「off=分離」⇒(体から)引きはがすイメージ

・tear + down

「建物を取り壊す」

*「down=下に」⇒引き裂いて下に落とすイメージ

Rowan tore the paper in half in front of them.

ローワンは彼らの目の前でその紙を真っ二つに破った

He tore a ligament in his left knee last month.

彼は先月、左膝の靱帯を断裂した

The fabric is very thin and tears easily.

その生地はとても薄く、簡単に破れる

I tore up all the letters she had sent me.

私は彼女から来た手紙を全てビリビリに破った

He decided to tear up the contract.

彼は契約を破棄することにした

◆ 「(破るように)破棄する、拒否する」という比喩的な意味でも使う

The building was torn apart by last night’s airstrike.

その建物は昨夜の空爆で破壊された

The issue is tearing the country apart.

その問題は、その国を分断している

It tears me apart to see animals suffer.

動物たちが苦しむのを見ると、胸が張り裂けそうだ

◆ 〈tear+人+up/apart〉は「人を悲しませる」の意味でも使う

Mia was torn between having a family and a career.

ミアは家庭を持つこととキャリアの間で迷っていた

I don’t think I can tear him away from the TV.

テレビから彼を引き離すことはできないと思う

Luke tore off his clothes and jumped onto the bed.

ルークは服を脱ぎ捨てると、ベッドに飛び乗った

The owner had to tear down the old house.

家主はその古い家を取り壊さなければならなかった

(猛烈な勢いで)動く、進む

Peter suddenly tore into the room.

ピーターが突然部屋に飛び込んできた

◆ の意味ではinto、toward、past、down、throughなど、方向を表す語とセットで用いられる

A mudslide tore through the town, killing at least three people.

土石流がその街を飲み込み、少なくとも3人が死亡した

