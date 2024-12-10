¡Ú¿·ÇÏÀïÁí³ç¡Û¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¾ÍèÀ¤ÏË¤«¡¡¥¨¥à¥º·ìÅýÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤ß
¡¡3¾ì¤Ç10°È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÃæ»³ÅÚÍË¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ëÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡£23Ç¯¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤ò¾¡¤Á¡¢»©·î¾Þ3Ãå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥Õ¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥óC¤òÀ©¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥Ú¥é¥ó¥Ä¥¡¤ÏÈ¾·»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£3ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤éÄ¾Àþ¤Îºä¤Î¼êÁ°¤ÇÆñ¤Ê¤¯È´¤±½Ð¤·²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤ÏÊ¿ËÞ¤À¤¬¡¢°È¾å¤Î¿û¸¶ÌÀ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ÃæµþÆüÍË¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ï¥¨¥à¥º¤¬Ã±¾¡1¡¦3ÇÜ¤Î°µÅÝÅª1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£ÃæÃÄ³°¤á¤òÄÉÁö¤·¡¢Ä¾Àþ¤Ï»Ä¤ê200¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é²ÃÂ®¡£¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥¤Î¤Þ¤Þ¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿¡£È¾»Ð¤Ïºå¿ÀJF¤Ê¤É½Å¾Þ6¾¡¤òµó¤²¤¿¥À¥Î¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¤À¡£µþÅÔÆüÍË¥À¡¼¥È1400¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ï¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ð¥í¥Í¥¹¤¬2Ãå¤Ë8ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¡£¹¥°ÌÄÉÁö¤«¤éÄ¾Àþ¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¡¢°È¾å¤ÎÉðË¤â¡Ö¥à¥¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤éµ÷Î¥¤â»ý¤Ä¤È»×¤¦¡×¤È´¶¿¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£