¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤ÎµÈÅÄ¸¸ã¡¡´üÂÔ¤Î£²Ç¯ÌÜÌî¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿Âë¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ÆµåÃÄ¤Î»×ÏÇ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏµÈÅÄ¸¸ãÊá¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¶Í°þ²£ÉÍÂç¤«¤é£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤äÂåÂÇ¤Ç£±£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆó·³¤Ç¤âÂÇÎ¨£³³ä£³ÎÒ¤òµÏ¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÇËÀ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤ÎÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£±Ê°æÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹·ó¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¾¯¤·¥¿¥¤¥×¤Î»÷¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£º£Ç¯¤âÂÇ·â¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÊá¼ê°Ê³°¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¼ê¤À¤È¡¢»³Àî·¯¡¢ÀÐÄÍ·¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°æ¾å·¯¤â¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥×¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡Êá¼êÅÐÏ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ·â¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë°ìÎÝ¤ä»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç³èÏ©¤òµá¤á¤¿µÈÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î°ìÎÝ¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¼çË¤¤Î»³Àî¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÁØ¤Ë¤â¡¢º£²Æ»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÀÐÄÍ¡¢£²£°Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¾Íè¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°æ¾å¤Ê¤É¤¬¸×»ëâ¾¡¹¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎÏÁØ¤Î¸ü¤¤¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ¿Í¤Î¾Íè¤ò»×Î¸¤·¤¿Ëö¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î°ÜÀÒ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡££³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£